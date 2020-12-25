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منوعات

2020 تختم أيامها الأخيرة برصد 11 كويكبا تدور حول الأرض.. وأقرب نقطة لهم في العاشرة مساء اليوم

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 12:17 م
صدى البلد
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أ ش أ
كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن اقتراب نحو ١١ كويكبا من الأرض بدءا من اليوم وحتى ٣٠ ديسمبر الحالي، و اقربهم سوف يكون على مسافة ضعف المسافة بين الأرض والقمر، مؤكدا ان تلك الكويكبات واقترابها من الأرض لا تمثل اى تهديد له ولاتوجد اى فرص للتصادم او الارتطام بالأرض . 

ونفى القاضي، في بيان أصدره اليوم ، الشائعات التى تتردد على مواقع التواصل الاجتماعي من خطورة اقتراب تلك الكويكبات من كوكب الأرض. 

ودعا جميع المواطنين الذين لديهم اى تساؤلات او استفسارات عن اى ظاهرة طبيعية (فلكية او جيوفيزيقية) بالتواصل المباشر مع المعهد من خلال القنوات الاتصال المتاحة لتوضيح اى معلومة او الإجابة عن اى تساؤل. 

ومن جانبه.. كشف الدكتور أسامة رحومة رئيس معمل أبحاث الشمس بالمعهد عن أهم هذه الكويكبات، التي ستقترب من الأرض، وهو الكويكب ((501647) 2014 SD224) والذي تم اكتشافه في 22 سبتمبر 2014 بواسطة نظام رصد (Pan-STARRS1) الموجود بمرصد (Haleakala) في هاواوي ويبلغ قطره حوالي 150 مترًا وتم رصده على مدى الست سنوات الماضية حيث اصبح مداره معروفا تماما ويدور في مدار بيضاوي حول الشمس ويكمل دورته حول الشمس في 353.15 يوم. 

واضاف سيكون الكويكب في أقرب نقطة من الأرض اليوم الجمعة في الساعة العاشرة و٢٠ دقيقة مساء بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة ، وعلى مسافة 0.02 وحدة فلكية، حوالي 3 مليون كم، وهي تعتبر مسافة آمنة، ولن يزيد لمعانه على لمعان كوكب بلوتو. 

وأوضح الدكتور أشرف شاكر، أستاذ ورئيس قسم الفلك بالمعهد، انه يتم رصد تلك الأجسام السماوية من خلال مجموعات عمل بحثية بالمعهد تتناول رصد الأجسام القريبة من الأرض باستخدام التليسكوبات المتاحة لدى المعهد سواء في مرصد القطامية الفلكى او في مقر المعهد الرئيسى بحلوان.
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