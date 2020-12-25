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رياضة

مستوى مميز.. ميسي: أوبلاك أحد أفضل حراس العالم

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 12:15 م
ميسي وأبلاك
ميسي وأبلاك
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محمد السعيد
أشاد النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني، بالمستوي المميز الذي يظهر عليه يان أوبلاك مع أتلتيكو مدريد خلال الساعات السنوات الأخيرة.

وقال ميسي في تصريحات لـ " Bud Football":"  من الجيد مواجهة أوبلاك في مناسبات عديدة، إنه أحد أفضل حراس العالم في الوقت الحالي".

وتابع ميسي:" مواجهة أفضل الحراس في العالم أمثال أوبلاك،  يمنحني حافز آخر يجعلني أقاتل لهز شباكه".

وأشار الى ان :" مقابلته خارج الملعب أمر جيد، أيضا، لكن داخل الملعب يصبح الأمر أكثر إثارة".

كان أوبلاك هنأ ميسي خلال الساعات الماضية بوصوله إلى 644 مع برشلونة، حيث قال:"  تهانينا على إنجازك الرائع بـ 644 هدفًا يا ليو، لا أحب أبدًا التسجيل في شباكي، لكن التحدي المتمثل في إيقافك يجلب أفضل حراس المرمى أيضًا.

يذكر أن ميسي أصبح الهداف التاريخي مع فريق واحد في تاريخ كرة القدم بـ 644 هدفًا مع البارسا،  بهدف هدفه في بلد الوليد، أول أمس، الأربعاء، متجاوزًا بيليه الهداف التاريخي لفريق سانتوس البرازيلي بـ643 هدفًا.

ويحتل ميسي وصافة جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 7 أهداف، خلف كريم بنزيما ( ريال مدريد) وجيرارد مورينيو ( فياريال) وإسباس ( سليتا فيجو) المتصدرين بـ 8 أهداف.
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