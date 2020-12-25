العروسة اتكسرت.. حزن شديد يصيب لاعب كمال الأجسام بسبب زوجته الدمية

يأمل لاعب كمال الأجسام إصلاح زوجته، مارجو، معلقًا لها حسب صحيفة «الديلي ستار»: «هذا أول عيد ميلاد رومانسي معًا كزوجين

جدير بالذكر أن يوري عقد قرانه على الدمية مارجو في حفل حضره عشرات الضيوف في نوفمبر الماضي، بعد أن التقي بها لأول مرة في ملهى ليلي، وكان من المقرر أن يتزوجا في مارس من هذا العام، لكن تسببت جائحة فيروس كورونا في اضطراب للعالم.





وتأجل حفل زفافهما للمرة الثانية بعد تعرضه للهجوم خلال تجمع للمتحولين جنسيا في مدينة ألماتي الكازاخستانية في 31 أكتوبر، ومع ذلك، استطاع الزوج إتمام حفل زفافه، وتحقيق الاستقرار في حياته الزوجية منذ ذلك الحين.









قال يوري واصفًا علاقتهما:«بشكل عام، بدأت أشعر بالغيرة على مارجو، فبعد الزفاف، قررت أن أعرضها أقل للناس، ومنعتها من تطبيق انستجرام لفترة طويلة، وهذه ربما أنانية مني حقيقة، لكن من مميزاتها وجمالها أنها لا يمكنها أن تمانع».





وأشار إلى أنه قرر في يوم عيد الميلاد في 7 يناير القادم أن يجلس في البيت مع ماجو وطلب شرائح اللحم والسوشي، أو الاستمتاع ببعض المرح مع الأصدقاء في كازاخستان.





لكن الآن، يتعين على يوري الانتظار حتى يتم إصلاحها، مؤكدًا أنها محطة الآن، ويمكن إصلاحها في مدينة أخرى، لافتًا إلى أنه مما يزيد الطين بلة إصابته بارتجاج في المخ، وكسر في أنفه الشهر الماضي، بعد قيامه بارتداء ملابس امرأة في مسيرة متحولين جنسيًا.





وأوضح يوري واصفًا الهجوم عليه: «منذ بضعة أشهر بدأت باستخدام صورة أنثوية في العروض، و سميت هذه الشخصية أماندا، بهدف نقل أفكار إلى مجتمعي فتعرضت لضرب، كما قام رجل بتمزيق بروكة شعري، وضربني بلكمة في وجهي».



