علوم عين شمس: نقبل كافة الأعذار الطبية من الطلاب أثناء الاختبارات

أكد الدكتور " محمد رجاء " عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس ، أن أداء الطلاب للإختبارات العملية تسير بشكل إيجابي وسط التزام بكافة الدابير الوقائية ضد فيروس كورونا والتي تتمثل في إرتداء الكمامات والحفاظ علي التباعد الإجتماعي بين الطلاب والتعقيم المستمر.

أقرأ أيضا : حلوان تعلن عن رئيس اتحاد الطلاب على مستوى الجامعة

وأوضح " رجاء " في تصريحات خاصة لموقع "صدي البلد " أن كلية العلوم الكلية الاولي التي لديها اكتفاء ذاتى من المطهرات والأدوات الطبية كما أن لديها برتكولات تعاون مع كافة كليات الجامعة بتصدير تلك المواد ، مشيرًا الى أن الكلية تتقبل كافة الأعذار الطبية المقدمة اليها بعد عرضها علي اللجنة الطبية المتخصصة.

وشدد عميد علوم عين شمس علي عدم حضور الطالب في حالة شعورة باى أعراض للمرض وعليه التوجة الي المستشفيات المتخصصة للطلاب لتلقي العلاج المناسب والتواصل مع إدارة الكلية عبر الأرقام المتخصصة لتاجيل الإمتحان لموعد أخر بعد شفاء الطالب

وقد أكد الدكتور " محمد رجاء " عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس ، في تصريحات سابقة له أن كلية العلوم أولي الكليات التي لديها أكتفاء ذاتي من المطهرات والكحولات وهي المصدرة لكافة الكليات بالجامعة لتطبيق عملية التعقيم المستمر ، مؤكدًا علي توفيرها مجانًا للطلاب أثناء فترة الإمتحانات للحد من إنتشار العدوي بين الطلاب للحفاظ علي صحتهم

وأوضح " رجاء " في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد " أن الكلية تبدأ إمتحانات الكلية النظرية 9 يناير بعد أن تنتهي الدراسة نهاية شهر ديسمبر لتوفير الوقت للطلاب للمذاكرة عن طريق المحارات التي تحصلها الطلاب داخل الكلية والمنصات الإلكترونية ، لافتًا الى أن الكلية تعتمد علي الإمتحانات الإلكترونية لتسهيل الإختبارات علي الطلاب

وأضاف عميد علوم عين شمس أن مدة الإمتحان ساعة واحدة فقط بدلًا من ساعتين لمنع تكدس الطلاب داخل القاعات ويجوز خروج الطالب بعد 45 دقيقة ، مؤكدًا علي فتح منافذ جديدة داخل مبني الكلية لتسهيل عملية خروج الطلاب دون أى تجمعات