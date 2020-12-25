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تعليم

للوقاية من كورونا.. زراعة عين شمس تعلن إجراء الامتحانات على 4 فترات

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 02:00 م
زراعة عين شمس
زراعة عين شمس
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باسنتي ناجي

 أكد الدكتور " احمد جلال "عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس ، أن العملية الدراسية تستمر بشكل إيجابي من داخل الحرم الجامعي حتي نهاية شهر ديسمبر بنسبة حضور 50 % من عدد الطالب، وذلك بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا للحفاظ علي صحة الطلاب والحد من انتشار عدوي كورونا، مشيرًا الى أن النسبة الأخرى من داخل المنازل عبر المنصات الإلكترونية بعد رفع كافة المقررات الدراسية.  

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وأوضح "جلال"، في تصريحات لموقع " صدى البلد "،أن الإختبارات العملية تبدأ الأسبوع الأول من شهر يناير، لافتًا الى أنه تم إجراء الإمتحانات على اربعة فترات لأول مرة داخل الكلية للحفاظ علي التباعد الإجتماعي وتقليل أعداد الطلاب داخل قاعات الإختبارات

وأكد عميد كلية الزراعة أن ارتداء الكمامات الطبية أثناء تواجد الطلاب داخل الحرم الجامعي أمر إجبارى وعلي من يخالف الأمر يتعرض للمساءلة القانونية كما أوضح المجلس الأعلي الى الجامعات لشئؤن التعليم والطلاب ، منوهًا إلى أنه تم تخفيض عدد الطلاب في القاعات والمعامل  أثناء الإختبارات بنسبة 25 % من العدد الطبيعي

وكان الدكتور "أحمد جلال " عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس،أكد  في تصريحات سابقة له، أنه تم رفع كافة المقررات الدراسيية  بالمنصات الإلكترونية والانتهاء من توزيع الكتب المطبوعة إستعدادًا لبداية اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول ، لافتًا إلى استحداث كافة الطرق التكنولوجيا لمساعدة الطلاب ومواجة أى عواقب كانتشار عدوي فيروس كورونا.

وأشار " جلال "،في تصريحاته لموقع " صدى البلد "،إلى أن الكلية مازالت تستقبل الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية وقد تم مد مدة  دفع المصروفات مراعاة للظروف التي تمر بها الأهالي في ظل الأوضاع الراهنة ، وذلك عبر طريقتين الطريقة التقليدية بشؤن الطلاب الخاصة بالكلية والطريقة المستحدثة عبر الفيزا لمنع التكدس الطلابي والحفاظ علي التباعد الاجتماعي بينهم .

وأشار عميد زراعة عين شمس الى أنه تم  تخفيض المصروفات للطلاب غير القادرين من خلال صندوق التكافل الاجتماعي الخاص بالكلية بعد تقديم الأوراق المطلوبة من بحث اجتماعي وغيره.

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