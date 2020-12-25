ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بالتعاون مع البنك الأوروبي.. البيئة: تدريب الشباب على تأسيس شركات جمع وتدوير المخلفات

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 12:45 م
صدى البلد
Advertisements
حنان توفيق

ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع ممثلي البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية فى اجتماع عبر الفيديو كونفرانس، مجالات التعاون الحالية والمستقبلية وخاصة في مجال دعم دمج القطاع الخاص للاستثمار في منظومة المخلفات الصلبة، والنقل الكهربي كأحد وسائل التصدى للتغيرات المناخية وخفض نسب تلوث الهواء.

وأكدت خلال الاجتماع على التعاون مع شركاء التنمية للإسراع في إنجاز تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات، والاسراع في خطوات الانتهاء من تنفيذ البنية التحتية وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات الجديد، مما يتطلب بناء قدرات العاملين في المنظومة سواء على المستوى الحكومي والقطاع الخاص لضمان إتاحة مقدم خدمة مدرب بما يساعد على سرعة البدء في تنفيذ المنظومة. 

ومن جانبهم أكد ممثلي البنك تطلعهم للتعاون مع وزارة البيئة فى دعم دمج القطاع الخاص للعمل في منظومة إدارة المخلفات الصلبة من خلال توفير الدعم في وضع الإجراءات المنظمة وبناء القدرات، حيث أشارت الوزيرة إلى إمكانية تنفيذ برنامج تدريبي متكامل للقطاع الخاص لتهيئتهم للاندماج في المنظومة الجديدة، يتضمن تدريب مجموعة من الشباب على كيفية تأسيس شركات خاصة بهم بشكل علمي للعمل في مجالات الجمع والنقل والتدوير، للبدء في العمل فور انتهاء تنفيذ البنية التحتية بنهاية ٢٠٢٠، حيث نتوقع أن تصل الشركات المؤسسة حينها إلى ٤٠ شركة.

وأضافت وزيرة البيئة أن البرنامج يمكن أن يضم محورين أساسيين وهما دعم تدريب الشركات الناشئة في مجال ادارة المخلفات، وتحفيز الشركات العالمية على المساهمة في إطار المسئولية المجتمعية، حيث تم البدء بالفعل تنفيذ مجموعة من المبادرات الخاصة بالتدوير مع بعض الشركات العالمية مثل نستلة وكوكاكولا والتي نتمنى تكرارها مع مزيد من الشركات. 

وفيما يخص النقل الكهربي، حيث أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد لممثلي البنك الذين أبدوا تطلع البنك من خلال استراتيجية جديدة للتعاون وتقديم الدعم في هذا المجال، أن الحكومة المصرية بدأت مجموعة من الإجراءات لدخول مجال النقل الكهربي كأحد وسائل التصدى للتغيرات المناخية وخفض تلوث الهواء ومنها أتوبيسات النقل الكهربائية، ونتطلع لدخول القطاع الخاص بقوة للاستثمار في هذا المجال، ويتم حاليا إعداد ووضع السياسات المنظمة لذلك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

برلماني: قانون إدارة المخلفات سيكون له مردود كبير على الحياة اليومية للمواطنين

حرب على المخلفات.. مستشار وزير البيئة السابق: البلاستيك فيه سم قاتل وهذه بدائله الآمنة ..دمج الزبالين فى المنظومة الجديدة ضرورة والتطبيق الجيد يضمن لمصر طفرة اقتصادية وحضارية

وزيرة البيئة: نستهدف وصول نسبة مواكبة المشروعات لمعايير الاستدامة إلى 100% في 3 سنوات

وزيرة البيئة: نستهدف أن تتناسب 60 % من المشروعات مع معايير الاستدامة.. وتلوث الهواء كان ولا يزال واحدا من التحديات البيئية في مصر خاصة بإقليم القاهرة الكبرى

وزيرة البيئة تناقش مع بنك الاستثمار الأوروبي فرص الاستثمار في المشروعات البيئية

وزيرة البيئة: الترويج للمحيمات الطبيعية والسياحة البيئية بالدراجات

ترشيحاتنا

النقاز: جماهير الزمالك تعتبرني لاعبا مصريا وأتوقع استمرار ساسي في مصر

هل يجب تغيير الزيت كل 6 أشهر.. اعرف الإجابة

موعد مباريات اليوم الجمعة 25-12-2020 والقنوات الناقلة

فى ذكرى ميلاد أمنا الغولة .. سر خشونة صوتها ومنع إعلانها بسبب إيحاءات جنسية

كيلو الفراخ بـ 15 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

بصورة مع والده ... نجل فاروق جعفر يحتفل بعيد ميلاد ابنه .. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعشاق اللبناني والسوري.. طريقة عمل الفتوش أشهر طبق جانبي

متنوعة وعلى الموضة.. شاهد أجمل فساتين نسرين إمام

واد شديد الخطورة يجذب هواة التسلق بالسعودية.. صور