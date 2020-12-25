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تعليم

حقوق عين شمس تكشف عن موعد اختبارات الفصل الدراسي الأول

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 03:01 م
حقوق عين شمس
حقوق عين شمس
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باسنتي ناجي

 قال الدكتور " محمد صافي " وكيل شئون التعليم والطلاب بكلية الحقوق جامعة عين شمس ، أنه نظرًا لزيادة أعداد الإصابة تم رفع كافة المقررات الدراسية بالمنصات الإلكترونية والعمل علي الدراسة من داخل المنازل حتي نهاية شهر ديسمبر وذلك حفاظا علي الطلاب واستعدادًا لبدء إختبارات الفصل الدراسي الأول

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وأوضح " صافي " خلال تصريحاتة لموقع " صدي البلد " أن الإختبارات النظرية بالكلية تبدء 9 يناير 2021 وذلك وسط إجراءات إحترازية مشددة والمعلنة من قبل منظمة الصحة العالمية للحفاظ علي صحة الطلاب والحد من إتنتشار العدوي بينهم

 

وأكد وكيل  شئؤن حقوق عين شمس علي أنه تم الإعتماد علي الإختبارات "البابل شيت " نظرًا لتسهيل أداء الإمتحانات علي الطلاب وتسهيل التصحيح علي المصححين وتطبيق نظام العزل الصحي للورق

 

  

وقد قال الدكتور ناجي عبد المؤمن، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس،  في تصريحات سابقة له إن العملية التعليمية تسير وفقا لنظام التعليم الهجين الذي يجمع بين التعليم الإلكتروني والتعليم المباشر، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية من حيث  التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والتعقيم الدوري لقاعات التدريس.

 

 

وأوضح ناجي، لـ "صدى البلد"، أن الدراسة تتم بالشكل المباشر بنسبة 60% والتعليم الإلكتروني 40%، لافتا إلى أنه يتابع باستمرار سير العملية التعليمية ومدى الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الجامعة .

 

 

وأشار إلى قرب موعد امتحانات الفصل الدراسي الاول 2020/2021، موضحا أنه لإتاحة فرصة للطلاب للاستعداد للامتحانات فإن آخر موعد للمحاضرات يوم 31 ديسمبر.

 

 

وأكد أن الكمامة إجبارية بالكلية، مع إجراء المسح الحراري لجميع الطالب قبل دخول الكلية، وتقليل أعداد الطلاب داخل القاعات إلى نصف السعة الاستيعابية للقاعات والتركيز التام على التباعد بين الطلاب داخل القاعات وتقليل عدد ساعات المحاضرات وتنظيم الجداول الدراسية بتقليل عدد الأيام المقررة للحضور .

 

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