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أخبار العالم

واد شديد الخطورة يجذب هواة التسلق بالسعودية.. صور

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 12:55 م
وادي لجلب
وادي لجلب
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أمينة الدسوقي
لوحة فنية متميزة لا يمكن أن تراها إلا فى المملكة السعودية.. وادي لجب حيث تجد الماء الذى يخرج من فم الصخور، لتخترق مياه السيول تلك الشقوق الصخرية، فهذا الوادي يقع فى منطقة جازان جنوب السعودية، ويعد من المناطق السياحية المميزة، ولكن فى نفس الوقت يمثل خطورة حال مداهمة السيول.

ولكن علي الرغم من أنه وادٍ وشق صخري، إلا أنه جاذب للكثير بمناظره الطبيعية الخلابة، عبر جريان مياهه التي تنساب من بين الصخور، وتشكيل المشاهد التي تعطي طابعا جماليا فريدا من نوعه.

وادي "لجب" في جازان جنوب السعودية، يعتبر من المناطق السياحية المميزة، خطورته جاءت لضيق مجراه و الارتفاع الكبير لضفتيه، حيث يتراوح ارتفاعهما بين 300 و 800 متر، ويبلغ طوله 15 كلم تقريبًا ويمتد حتى يصل إلى وادي بيش"، وذلك وفقا لما نشرته العربية. 

كما يمتاز وادي لجب بجوانبه الخضراء التي تغطيها الأشجار والأعشاب، في حين جنبات الوادي الصخري عبارة عن طبقات من الجرانيت والرخام والبازلت والصخور النارية، وما يسمى بصخور (الخورم) التي تشتهر بخلايا النحل، كما يعد الوادي من أفضل المواقع بالنسبة لهواة التصوير ومغامرات التسلق، حيث تزخر بالمناظر الطبيعية الخلابة، ومشاهد جريان المياه وشلالات المياه الساحرة للأبصار، ويمكن الوصول لوادي لجب من خلال (عقبة ضلع) أو طريق (الجوة) مرورًا بـ(الفرشة).

يبلغ عمق وادي لجب مايقرب من 50 مترًا ويحتضن بين جنباته غابات وأشجارًا معمرة، وشلالات تصب على مدار العام.
واد شديد الخطورة يجذب هواة التسلق بالسعودية.. صور
واد شديد الخطورة يجذب هواة التسلق بالسعودية.. صور
واد شديد الخطورة يجذب هواة التسلق بالسعودية.. صور
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