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أخبار العالم

زلزال يضرب الدولار الأمريكي.. النقد الدولي يكشف تراجعا كبيرا في حصته بالاحتياطي العالمي

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 12:53 م
الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي
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أحمد محرم
كشفت بيانات لصندوق النقد الدولي أن حصة الدولار الأمريكي في الاحتياطي النقدي العالمي تراجعت إلى 60.4% خلال الربع الثالث من العام الحالي، بعدما بلغت 61.2% خلال الربع الثاني من العام.

وبحسب صحيفة "إيكونوميك تايمز" الهندية، لا يزال الدولار الأمريكي هو صاحب النسبة الأكبر في سلال احتياطي العملات الأجنبية لدى البنوك المركزية حول العالم، وقبل عام من الآن كانت حصة الدولار الأمريكي في الاحتياطي العالمي تبلغ 61.5%، لكنها تراجعت خلال الربعين المتتاليين الثاني والثالث من هذا العام.

وكشفت بيانات صندوق النقد الدولي أن حجم الاحتياطي النقدي العالمي بلغ مستوى قياسيًا عند 12.254 تريليون دولار خلال الربع الثالث من العام الحالي، ارتفاعًا عن 12.012 تريليون دولار خلال الربع الثاني.

وبلغت حصة الدولار من الاحتياطي العالمي 6.937 تريليون دولار خلال الربع الثالث من العام، بنسبة 60.4%، انخفاضًا عن 6.899 تريليون دولار خلال الربع الثاني بنسبة 61.2%.

وتساءل محللون عما إذا كان الدولار الأمريكي سيظل محتفظًا بحصة الأغلبية في الاحتياطي العالمي، بالنظر إلى تراجع مؤشرات القوة الجيوسياسية الأمريكية عالميًا وعبء الديون الأمريكية الثقيل وصعود عملات أخرى عالميًا.

وقال المحلل الإستراتيجي لدى مؤسسة روزنبرج للأبحاث ديفيد روزنبرج "الدولار سيفقد مركزه يوما ما في الواقع، كما حدث مع كل عملة للاحتياطي العالمي قبله، لكن فرص حدوث ذلك في حياتنا ضئيلة للغاية".

وأضاف روزنبرج "هيمنة الدولار طاغية ولا تبدو إشارة على اختفائها في القريب العاجل، حتى بعد أزمة فيروس كورونا"، وتراجعت قيمة الدولار 6.4 بالمئة منذ بداية العام الحالي، في أسوأ أداء سنوي للعملة منذ 2017.

واستقرت حصة اليورو من الاحتياطيات العالمية عند 20.5 بالمئة في الربع الثالث، مقارنة مع 20.1 بالمئة في الربع الثاني، وفقا لبيانات صندوق النقد. وعند ذروتها في 2009، كانت حصة اليورو 28 بالمئة.
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