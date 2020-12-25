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رياضة

النقاز: جماهير الزمالك تعتبرني لاعبا مصريا وأتوقع استمرار ساسي في مصر

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 01:12 م
النقاز وساسي
النقاز وساسي
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محمد السعيد
أكد الدولي التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق والترجي الحالي، أن أزمته كانت مع مجلس إدارة القلعة البيضاء السابق، وليس الجماهير.

وقال حمدي النقاز، في تصريحات لبرنامج اللعيب المذاع عبر فضائية إم بي سي مصر:" قدمت مستوى جيد خلال تواجدي مع الزمالك، والآن أركز مع الترجي للظهور بأفضل شكل ممكن".

وتابع:" مشكلتي كانت مع الإدارة السابقة للزمالك التي لم تعاملني بشكل جيد، سواء على المستوى المادي أو النفسي".

وأضاف النقاز:" ليس لدي أي مشكلة مع جماهير الزمالك، جماهير الزمالك كانت تعتبرني لاعب مصري وليس تونسي، ولي أصدقاء زملكاوية حتى الآن، سواء جماهير أو لاعبين.

وعن مصير مواطنه ساسي مع الزمالك، قال النقاز:" لا أعتقد أن فرجاني ساسي سيغادر الزمالك، هو يسير بشكل جيد وجماهير الزمالك تحبه".

كان حمدي النقاز رحل عن الزمالك  منتصف الموسم الماضي ، لعدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة الأمر الذي جعل محامي اللاعب يقدم شكوى رسمية ضد النادي الأبيض لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"،  ليحصل بعدها على حكم بفرض عقوبة مادية ضد الزمالك  تقدر بمليون و250 ألف دولار.

جدير بالذكر أن النقاز انتقل إلى صفوف الزمالك في يناير 2018 قادمًا من صفوف النجم الساحلي ليحقق مع الفريق الأبيض  بطولة كأس مصر في مناسبتين بجانب تحقيق لقب الكونفدرالية الأفريقية في النسخة الماضية على حساب نهضة بركان المغربي.

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