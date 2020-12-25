ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

طبيب يحذر السيدات: تجنبوا الحمل حاليا.. يؤدى إلى ضعف المناعة

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 01:19 م
الحمل
الحمل
Advertisements
قسم التوك شو
قال الدكتور محمد أبو القاسم أستاذ النساء و التوليد بالقصر العيني: إن العالم بالكامل يعانى من انتشار فيروس كورونا المستجد و السلالات الجديدة التى ظهرت في بعض الدول، موضحًا أن اقتصاد العالم لا يتحمل تلك المشكلات الصعبة. 

وأضاف محمد أبو القاسم خلال حواره ببرنامج " كلام جديد" مع الإعلامية مى حسن، أن هذه المرحلة تعتبر ذروة انتشار فيروس كورونا ولذلك على الجميع توخى الحذر، مؤكدًا أن الفيروس يتسبب في مشكلات بـ العظام وجميع أعضاء الجسم ولكن الفيروس هدفه الرئيسي هو الجهاز التنفسي.

ولفت إلى أن أي سيدة تعانى من صعوبة فى التنفس أو تكسير فى الجسم عليها أن تذهب لـ الطبيب المتخصص.

وأشار إلى أنه يتمنى من السيدات تجنب الحمل في هذه المرحلة، لان الحمل يسبب ضعف في مناعة لدي السيدات.

وأوضح أن السيدات الحوامل لن تحصل على لقاح كورونا، وذلك لكونها حامل والعلم حتى الآن لا يعلم تأثير اللقاح على الجنين، ولذلك " على السيدات تأجيل الانجاب في هذه الفترة".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

استشاري عظام: كورونا 8 أنواع وفي مصر يؤثر على العظام

دراسة.. غالبية النساء الحوامل لا تظهر عليهن أعراض الإصابة بـ كورونا

أحدث الدراسات .. العلماء يعملون على تحديد علاجات جديدة لـ فيروس كورونا .. وأغلبية الحوامل لا تظهر عليهن أعراض الإصابة

دراسة: الحوامل أقل عرضة لفيروس كورونا من غيرهم

دراسة جديدة: سلالة فيروس كورونا الجديدة أكثر عدوى بنسبة 70%

تخبط جونسون.. كيف تواجه بريطانيا كارثة تحور كورونا؟

ترشيحاتنا

أفضل دعاء يوم الجمعة .. ردده لعلك تصادف ساعة الإجابة

أخبار الرياضة .. إصابة أحمد مرتضى منصور في عينه .. قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي

في عيد ميلادها .. شاهد فساتين عرضت غادة عادل للانتقاد

فى ذكرى ميلاد أمنا الغولة .. سر خشونة صوتها ومنع إعلانها بسبب إيحاءات جنسية

الداخلية تناشد المواطنين سرعة التوجه لوحدات المرور .. تعرف على آخر موعد لتركيب الملصق الإلكتروني

زلزال يضرب الدولار الأمريكي.. النقد الدولي يكشف تراجعا كبيرا في حصته بالاحتياطي العالمي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متنوعة وعلى الموضة.. شاهد أجمل فساتين نسرين إمام

واد شديد الخطورة يجذب هواة التسلق بالسعودية.. صور

بإطلالة شتوية.. ياسمين صبري تتألق على البحر في أحدث ظهور لها