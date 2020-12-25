طبيب يحذر السيدات: تجنبوا الحمل حاليا.. يؤدى إلى ضعف المناعة

قال الدكتور محمد أبو القاسم أستاذ النساء و التوليد بالقصر العيني: إن العالم بالكامل يعانى من انتشار فيروس كورونا المستجد و السلالات الجديدة التى ظهرت في بعض الدول، موضحًا أن اقتصاد العالم لا يتحمل تلك المشكلات الصعبة.





وأضاف محمد أبو القاسم خلال حواره ببرنامج " كلام جديد" مع الإعلامية مى حسن، أن هذه المرحلة تعتبر ذروة انتشار فيروس كورونا ولذلك على الجميع توخى الحذر، مؤكدًا أن الفيروس يتسبب في مشكلات بـ العظام وجميع أعضاء الجسم ولكن الفيروس هدفه الرئيسي هو الجهاز التنفسي.





ولفت إلى أن أي سيدة تعانى من صعوبة فى التنفس أو تكسير فى الجسم عليها أن تذهب لـ الطبيب المتخصص.





وأشار إلى أنه يتمنى من السيدات تجنب الحمل في هذه المرحلة، لان الحمل يسبب ضعف في مناعة لدي السيدات.





وأوضح أن السيدات الحوامل لن تحصل على لقاح كورونا، وذلك لكونها حامل والعلم حتى الآن لا يعلم تأثير اللقاح على الجنين، ولذلك " على السيدات تأجيل الانجاب في هذه الفترة".



