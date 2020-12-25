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أخبار العالم

إثيوبيا تحدد موعد الانتخابات البرلمانية

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 01:10 م
رئيس الوزراء الإثيوبي
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد
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محمد عثمان
أعلن المجلس الانتخابي الوطني في إثيوبيا، اليوم الجمعة، أنه سيتم إجراء الانتخابات البرلمانية في 5 يونيو المقبل، بعدما تم تأجيلها في أغسطس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.

وبحسب وكالة "رويترز"، فإن رئيس الحزب الفائز في الانتخابات المقبلة سيصبح رئيسًا لوزراء البلاد.

ولدى إثيوبيا نظام فيدرالي يتكون من 10 مناطق مع حرية فرض بعض الضرائب وإدارة قوات الأمن وتمرير القوانين.

ويواجه رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، تفشيًا للعنف المميت في عدة مناطق، من بينها النزاع القائم في إقليم تيجراي الشمالي، حيث لقي الآلاف من المواطنين مصرعهم منذ انطلاق العملية العسكرية للجيش هناك في 4 نوفمبر الماضي.

وكانت الحكومة الإثيوبية السابقة، تحت سيطرة حزب عرقي في إقليم تيجراي، حتى جاء آبي أحمد عام 2018 وانتزع السلطة منها.
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