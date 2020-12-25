تكريم رجال الشرطة والطلبة المتفوقين في الفيوم

شهد المهندس مراد مسعود رئيس مركز ومدينة ابشواي والدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم المعرض التمهيدي أيسف للعلوم والهندسة التابع لإدارة إبشواي التعليمية، بحضور عصام النعيمي مدير إدارة ابشواي التعليمية ولفيف من القيادات التعليمية والتنفيذية، في ضوء إهتمام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بمنظومة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم.
ضم المعرض الحديث عن أهمية منظومة التحول الرقمي والفوائد المترتبة علي تطبيقها من إنهاء الخدمات بشكل أسرع ومحاربة الفساد عن طريق فصل متلقي الخدمة عن مقدمها ، وكذلك التعريف بفيروس كورونا المستجد وطرق الوقاية والحد من انتشاره ، وعرض البرامج التوعوية والتثقيفية والأنشطة الخاصة بالطلاب والتلاميذ.
أشاد وكيل الوزارة بالمجهودات التي تبذلها إدارة ابشواي التعليمية وقسم التطوير التكنولوجي من استخدام أحدث التقنيات والاهتمام بالمتميزين والموهوبين من الطلاب والتلاميذ ، وايضا بضرورة الإهتمام بالبحث العلمي ، كما أشاد بالنماذج والمشروعات المعروضه للطلاب وأفكار وأعمال الطلاب وحثهم على الإستمرارية، كما شدد على مساعده الطلاب على تنفيذ الأفكار الجديدة التى تخدم المجتمع، حيث أستمع إلى شرح أعمال الطلاب، وحثهم على طرح أفكارهم للمناقشة.
وأكد وكيل الوزارة ضرورة التعاون والتواصل المستمر مع جامعة الفيوم وأكاديمية البحث العلمي من أجل رعاية الطلاب الموهوبين والمتميزين ورعاية مشروعاتهم البحثية .
وقام وكيل الوزارة بتكريم رئيس مركز ومدينة ابشواي وذلك لدعمه الدائم والمستمر للعملية التعليمية بمركز ابشواي وايضا تكريم الطلبة المتفوقين والقائمين علي المشروعات المبتكرة.
بالإضافة لتكريم قيادات الشرطة بابشواي العميد محمد جلال مأمور مركز شرطة ابشواي والمقدم أسامة المصري وكريم محرم رئيس مباحث ابشواي
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