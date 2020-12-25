لجنة لفحص واقعة انتحار طالب بمدرسة في العبور

قرر الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية تشكيل لجنة من المديرية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لفحص واقعة مصرع طالب ألقي بنفسه من الطابق الرابع بإحدى المدراس الثانوية في العبور ومن المقرر أن تبدا اللجنة التحقيق في الواقعة وملابساتها وتحديد مسئولية المدرسة والعاملين فيها من عدمه.

وصرحت نيابة العبور بإشراف المستشار علي حسن المحامي العام لنيابات شمال القليوبية بدفن جثة الطالب عقب مناظرة الطب الشرعي لها وتحديد سبب الوفاة وكلفت البحث الجنائي بسرعة إعداد التحريات حول الواقعة التي يرجح أن يكون سبببها إصابة الطالب بحالة إكتئاب.

وكانت مدرسة المتفوقين بالعبور قد شهدت تخلص طالب من حياته بإلقاء نفسه من الطابق الرابع بالمدرسة.





تلقى اللواء فخرالدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد محمد حسني رئيس فرع البحث الجنائى بورود بلاغًا من مدير مدرسة المتفوقين بالعبور يفيد بانتحار الطالب "أ.ه" بالصف الثالث الثانوي بالمدرسة بإلقاء نفسه من الطابق الرابع ما أدى إلى مصرعه فى الحال في ظروف غامضة.





وعلى الفور جرى تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء حاتم حداد مدير المباحث بالمديرية والعميد خالد محمدي رئيس المباحث بالمديرية لكشف ملابسات الحادث وسؤال أهل المتوفي وشهود عيان الواقعة ورجحت التحريات الأولية إصابة الطالب بحالة اكتئاب وظروف نفسية مفاجئة دفعته للتخلص من حياته فجأة داخل المدرسة.





من ناحية اخرى أمرت نيابة الخانكة بالتصريح بدفن جثة عامل رخام لقى مصرعه في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بعد توقيع الكشف الطبى عليها وندب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة.





كما أمرت النيابة بحبس المتهم فى الواقعة 4 أيام على ذمة التحقيق وطلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.





تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد أحمد شعراوي مأمور قسم الخانكة بمصرع عامل بطلق ناري في مشاجرة بالخانكة.





انتقل اللواء حاتم حداد رئيس مباحث القليوبية وتبين من تحريات العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية أن المشاجرة نشبت بين كلا من "عاطف ع " 49 سنة عامل رخام توفي إثر إصابته بطلق ناري خرطوش بالوجه وتم نقل الجثة لمستشفى السلام العام والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة و"هاني س." 23 سنة مصاب بجرح قطعي بالرأس وطرف ثاني "جمال ع." 60 سنة ونجليه عماد وخالد.





وتبين من التحريات أن المشاجرة نشبت بين الطرفين بسبب خلافات الجيرة قام على إثرها الرابع من الطرف الثانى بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش كان بحوزته نتج عنه وفاة الأول.





تمكن ضباط وحدة مباحث قسم الخانكة من ضبط طرفى المشاجرة وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة وتولت النيابة التحقيق.