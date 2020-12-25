باحثة: كورونا ضاعفت من المصاعب التي يواجهها سكان القارة الأفريقية.. فيديو

أكدت أسماء الحسيني نائب رئيس تحرير الأهرام أن مصر شاركت فى اجتماع مكتب هيئة الاتحاد الأفريقي كممثلة عن دول الشمال الأفريقي، وجنوب أفريقيا ممثلة عن دول جنوب القارة وكينيا عن الشرق الأفريقي والكونغو عن الغرب ومالي عن الوسط.
وأضافت الحسيني خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباحنا مصري عبر الفضائية المصرية أنه تم خلال اللقاء العمل على الأعداد للقمة القادمة والتي ستقام خلال شهر فبراير المقبل مؤكدة أنه هناك أوضاع قاتمة بسبب كورونا تلقي بظلالها على القارة الأفريقية وفي العالم كله.
وتابعت نائب رئيس تحرير الأهرام أن كورونا ضاعفت من المصاعب التي يواجهها سكان القارة الأفريقية لذا كان لابد من العمل على مواجهة تلك المصاعب.
وأشار الرئيس إلى أن نجاح القمة الأفريقية المقبلة سيعتمد على التركيز على تناول القضايا الملحة ذات الأثر على مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا، والتي تنعكس بدورها على جهود حفظ السلم والأمن الأفريقي، مؤكدًا ضرورة مضاعفة الجهد لتعويض وإصلاح الضرر الذي أحدثته جائحة كورونا على اقتصاديات وصحة وأمن الشعوب الأفريقية على المستويين الوطني والإقليمي.