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باحثة: كورونا ضاعفت من المصاعب التي يواجهها سكان القارة الأفريقية.. فيديو

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 01:38 م
أسماء الحسيني نائب
أسماء الحسيني نائب رئيس تحرير الأهرام
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محمود محسن

أكدت أسماء الحسيني  نائب رئيس تحرير الأهرام أن مصر شاركت فى اجتماع مكتب هيئة الاتحاد الأفريقي كممثلة عن دول الشمال الأفريقي، وجنوب أفريقيا ممثلة عن دول جنوب القارة وكينيا عن الشرق الأفريقي والكونغو عن الغرب ومالي عن الوسط.


وأضافت الحسيني خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباحنا مصري عبر الفضائية المصرية أنه تم خلال اللقاء العمل على الأعداد للقمة القادمة والتي ستقام خلال شهر فبراير المقبل مؤكدة أنه هناك أوضاع قاتمة بسبب كورونا تلقي بظلالها على القارة الأفريقية وفي العالم كله.

وتابعت نائب رئيس تحرير الأهرام أن كورونا ضاعفت من المصاعب التي يواجهها سكان القارة الأفريقية لذا كان لابد من العمل على مواجهة تلك المصاعب. 

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عبر الفيديو كونفرانس في قمة هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي مع رؤساء التجمعات الإقليمية الاقتصادية على مستوى القارة الافريقية. 

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة تناولت مناقشة الاستعدادات لعقد القمة القادمة للاتحاد الأفريقي المقرر لها في فبراير العام القادم ٢٠٢١.


وأعرب الرئيس خلال الاجتماع عن التقدير للرئيس الجنوب أفريقي "سيريل رامافوزا" الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي لحرصه على دورية انعقاد اجتماعات الاتحاد الأفريقي بالرغم من التحديات التي يفرضها تفشى فيروس كورونا، مؤكدًا أهمية استمرار الجهود الجماعية للنهوض بأجندة العمل الأفريقي المشترك في ظل الظروف الدقيقة الراهنة.

وأشار الرئيس إلى أن نجاح القمة الأفريقية المقبلة سيعتمد على التركيز على تناول القضايا الملحة ذات الأثر على مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا، والتي تنعكس بدورها على جهود حفظ السلم والأمن الأفريقي، مؤكدًا ضرورة مضاعفة الجهد لتعويض وإصلاح الضرر الذي أحدثته جائحة كورونا على اقتصاديات وصحة وأمن الشعوب الأفريقية على المستويين الوطني والإقليمي. 
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