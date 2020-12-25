افتتاح 3 مساجد في الدقهلية بتكلفة 11 مليون جنيه

وقد ادى السكرتير العام صلاة الجمعه بالمسجد الجديد عقب افتتاحه ونقل السكرتير العام لمواطنى وقيادات ميت غمر، تحيات وتمنيات المحافظ للمواطنين بمركز ومدينه ميت غمر واكد حرص المحافظ على التعاون التام مع كافه الوزارات والأجهزة المعنية من اجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى جميع المجالات وكافة قطاعات المرافق والخدمات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة وكذا حرصة على دعم وتشجيع مبادرات ومشاركات المجتمع المدنى مع الدولة فى تنفيذ مشروعات الخدمات التى تستهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين .





وفى هذا الاطار اكد محافظ الدقهلية على دعمه المستمر لمبادرات ومساهمات المجتمع المدنى والجهود الذاتية بالدقهلية ومشاركتها الفعالة مع اجهزة الدولة فى رفع المعاناه عن المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم مشيرا ان الدقهلية رائدة بالفعل فى مجال المشاركة المجتمعية والجهود الذاتية فى كافة المجالات .

وقد ألقى خطبة الجمعة فضيلة الدكتور خالد صلاح الدين وكيل وزارة الأوقاف تحت عنوان (الإيمان بالله واليوم الآخر وأثره في السلوك) وذلك بحضور مسئولي مركز ومدينة ميت غمر ونواب رئيس المركز و قيادات الدعوة بالدقهلية ولفيف من التنفيذيين بمديرية اوقاف الدقهلية وجمع من مواطنى القرية والقرى المجاورة.