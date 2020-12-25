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محافظات

افتتاح 3 مساجد في الدقهلية بتكلفة 11 مليون جنيه

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 01:39 م
افتتاح مساجد جديدة
افتتاح مساجد جديدة
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همت الحسينى
أناب الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الجمعة اللواء عبد القادر النورى وكيل الوزارة السكرتير العام بافتتاح مسجد " العزب" الجديد بقرية دماص بمركز ميت غمر والذى أقيم على مساحة 500 متر مربع وبتكلفة 5 مليون جنية بمساهمات الجهود الذاتية للمجتمع المدنى بمركز ومدينة ميت غمر وذلك بأشراف وزارة الأوقاف ، وذلك ضمن خطة الوزارة لاحلال وتجديد  عدد من المساجد فى محافظة الدقهلية.

 وقد ادى السكرتير العام صلاة الجمعه بالمسجد الجديد عقب  افتتاحه  ونقل السكرتير العام لمواطنى وقيادات ميت غمر، تحيات وتمنيات  المحافظ للمواطنين بمركز ومدينه ميت غمر  واكد حرص  المحافظ على التعاون التام مع كافه الوزارات والأجهزة المعنية من اجل الارتقاء  بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى جميع المجالات وكافة قطاعات المرافق والخدمات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة وكذا حرصة على دعم وتشجيع مبادرات ومشاركات المجتمع المدنى مع الدولة فى تنفيذ مشروعات الخدمات التى تستهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين   .

وفى هذا الاطار اكد محافظ الدقهلية على دعمه المستمر  لمبادرات ومساهمات المجتمع المدنى والجهود الذاتية بالدقهلية  ومشاركتها الفعالة  مع اجهزة الدولة فى رفع المعاناه عن المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم مشيرا ان الدقهلية رائدة بالفعل فى مجال المشاركة المجتمعية والجهود الذاتية فى كافة المجالات .
وقد ألقى خطبة الجمعة فضيلة الدكتور خالد صلاح الدين وكيل وزارة الأوقاف تحت عنوان (الإيمان بالله واليوم الآخر وأثره في السلوك)  وذلك بحضور مسئولي مركز ومدينة ميت غمر ونواب رئيس المركز و قيادات الدعوة بالدقهلية ولفيف من التنفيذيين بمديرية اوقاف الدقهلية  وجمع من مواطنى القرية والقرى المجاورة.
وفي ذات الاطار تم افتتاح مسجدين آخرين بمعرفة إدارات الأوقاف المختصة فى كل من قرية ديمشلت بمركز دكرنس على مساحة 500 مترم ربع  بتكلفة 5 مليون جنيه ومسجد عزبة الحاج سعيد بمركز تمى المديد على مساحة 175 متر مربع بتكلفة مليون و200 الف جنيه وقد اقيم المسجدين أيضا بالجهود الذاتية  ومشاركة المجتمع المدنى فى كل من دكرنس وتمى الامديد.
افتتاح 3 مساجد في الدقهلية بتكلفة 11 مليون جنيه
افتتاح 3 مساجد في الدقهلية بتكلفة 11 مليون جنيه
افتتاح 3 مساجد في الدقهلية بتكلفة 11 مليون جنيه
افتتاح 3 مساجد في الدقهلية بتكلفة 11 مليون جنيه
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