انخفاض سريع في الطماطم.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

قال إبراهيم حداد، تاجر خضراوات وفاكهة بسوق العبور، إن هناك انخفاضا سريعا بأسعار الطماطم؛ حيث يتم بيعها من جنيه ونصف إلى 3 جنيهات بالأسواق حسب جودة الزراعة.





وأضاف "حداد" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن هناك قطاعات يوجد بها حوالى ألف فدان من الخضروات، والتي سيتم توفيرها فى شهر يناير، مما سيقلل الأسعار مرة أخرى.





وكشف عن أسعار الخضراوات، قائلا: إن سعر الباذنجان العروس بجنيه ونصف، والباذنجان الرومى بجنيه، والفلفل الحار بجنيهين والفلفل الرومي بثلاثة جنيهات والفاصوليا الخضراء بثلاثة جنيهات والبسلة من خمسة إلى ستة جنيهات والبطاطس بجنيه ونصف والبصل بخمسة جنيهات والجزر ثلاثة جنيهات ونصف.