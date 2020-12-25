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أخبار البلد

أحمد موسى محذرا المواطنين من كورونا: الوضع خطير وصعب للغاية

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 01:43 م
احمد موسى
احمد موسى
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مصطفى كرم
ناشد الاعلامي احمد موسى المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة بإرتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد. 

وكتب احمد موسي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: أرجو منكم جميعا التزام كل إجراءات الحفاظ علي أنفسكم وأسركم ومحبيكم، وضع كورونا خطير وصعب للغاية سواء مصابين أو متوفين، كل مواطن ملتزم بالكمامة والتباعد الجسدي وعدم التواجد  في أماكن مزدحمة بدون كمامة.. حفظ الله شعبنا وبلدنا وكل الشعوب من هذا الوباء اللعين ... أيام صعبه جداااا". 

وأعلنت وزارة الصحة عن قفزة كبيرة فى عداد اصابات ووفيات كورونا اليومى.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد إنه تم تسجيل 1021 إصابة جديدة و51 وفاة.

في الوقت نفسه، كشف الدكتور خالد مجاهد النقاب عن أن الأبحاث العلمية كشفت أن الحالات اما شديدة الخطورة أو متوسطة أو ضعيفة وبالرغم من تزايد الاصابات فى الموجة الثانية إلا انها بسيطة وتتماثل للشفاء فى وقت أسرع.


وأكد ان الوزارة لم توقف بروتوكول العزل المنزلى للحالات التى لا تحتاج للحجز فى المستشفيات  ويتم ارسال الأدوية لهم فى المنزل  ، لافتأ إلى أن الأبحاث العلمية مهمة للغاية  وهناك  69 بحثا خاصا بـ كورونا.
أحمد موسى محذرا المواطنين من كورونا: الوضع خطير وصعب للغاية
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