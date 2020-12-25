خبير مناعة: المرأة التي تنجب أكثر من 3 مرات أكثر عرضة للإصابة بكورونا

عضو الجمعية العالمية للأمراض المعدية والاضطرابات المناعية، إن تكرار الحمل يقلل من مناعة الأمهات ويزيد من مضاعفات العدوى بالفيروسات التنفسية، بالإضافة إلي أن التغيرات الفسيولوجية والمناعية التي تحدث أثناء الحمل تقلل من قدرة الأم على مقاومة عدوى فيروس كورونا وغيره من الامراض. قال الدكتور مجدى بدران،والاضطرابات





وأضاف خبير المناعة، في تصريحات لـ صدي البلد أن النساء الحوامل أكثر عرضة للإصابة بـكورونا بالأخص " النساء الحوامل الأكبر سنًا ، الحوامل اللاتى لديهن السمنة أو زيادة فى الوزن، الحوامل اللاتى يعانينن من أمراض مزمنة مسبقًا مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والربو الشعبى وقلة المناعة لديهن خطر متزايد للإصابة بـمرض كوفيد الشديد، عندما تصاب المرأة الحامل بفيروس كورونا تحتاج في كثير من الأحيان إلى الرعاية في وحدات العناية المركزة أكثر من النساء غير الحوامل في سن الإنجاب.





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وأشار مجدي بدران، إلي أنه تتأثر المناعة بالحمل، حيث يلاحظ من الأوبئة الميكروبية التى تهدد البشر بشكل عام أنها تهدد النساء الحوامل ، فتصبح أكثر عرضة للإصابة أو أكثر عرضة للمضاعفات، يعتبر جهاز المناعة للأم الحامل الجنين هو الأولى بالرعاية و الحماية بدءا من الحظات الأولى للحمل وعلى حساب الأم ذاتها ، فلا يتم رفضه ،بينما يتم رفض أى جسم غريب حتى لو شوكة صغيرة فى أنملة إصبع الأم أو ألة جراحية صغيرة فى بطن الأم ، سرعان ما يحدث التهاب موجع وربما خراج عميق، حيث تتم بدء عملية استيطان الجنين وسط عملية تعتيم مناعى ، تتغاضى فيه مناعة الأم عن الجنين و تبدأ المشيمة فى العمل بالتشويش على مناعة الأم لمصلحة الجنين ، و يتم السكوت بل الترحيب بالجنين وتقديم كل سبل الإقامة والراحة له على مدار الأربع وعشرين ساعة.





تابع: 70 % من خلايا المشيمة قاتلة للميكروبات تتعرف بسرعة على الميكروبات فى غياب الأجسام المضادة المناعية، و تلتهم الميكروبات ، خلايا المشيمة تحمى الجنين و تستطيع التعرف على الميكروبات و تستطيع إنتاج مضادات حيوية طبيعية ضد الميكروبات و بعضها يمكنه أن يدمر البكتيريا.



