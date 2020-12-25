أحمد وصفي: رواية قبو الغجر وجبة ثقافية تاريخية دسمة

قال أحمد وصفي إن روايته الجديدة «قبو الغجر» قد تكون نواة لسلسلة من الروايات التي تتركز حول أبناء الملوك وبنت الغجر بطلة الرواية وحكايتها، معربًا عن رفضه محاكمة الأدب والرواية بمعايير أخلاقيّة.





وأضاف وصفي أنه اختار ذلك النوع من الروايات؛ لأن الحديث عن الغجر لا أحد يهتم بهم فروايتي هى الأولى التي تتحدث عنهم، معتمدًا فيها على سرد الأحداث غير الكاملة، لإثارة حماس القارئ ورغبته في الاكتشاف والتّكهن بما تتضمنه بقية الأحداث، خاصة مع الإشارة في الرواية إلى أن هذا الجزء فقط هو ما يصلح للنشر من السحر والدجل، وربما يكون عرض لحياتهم وأسلوب التعامل معهم غير كاملة لتكون الرواية الحالية بمثابة تمهيد لتقديم سلسلة روايات خاصة بـ«قبو الغجر».





ويعود وصفي في روايته إلى لقرن التاسع عشر (تحديدًا 1855)، ليبدأ سرد الأحداث من واقع القاهرة الخديوية التي تم العثور عليها في مصر القديمة، دوّنها صاحبها وفق تسلسل رقمي وليس بتواريخ الأيام، أما صاحب اليوميات فهو البطل "غيني"، الذي عشق حبيبته"لوري" لسنوات، ويأخذ القارئ في سلسلة من الرومانسية والأحداث التي تجمع بين المغامرات والإثارة.





وردًا على وصف الرواية بـ«الألفاظ»، اعتبر وصفي أن الرواية لا تخدش قناعات القارئ والمناطق المريحة والمسلّم بها في شخصيته، مضيفًا أنه لا يهتم عند الكتابة بالبحث عن تصنيف ما يكتبه سواء عنف أو جريمة أو واقعي أو فانتازيا، لكنه يهتم جدًا بالسياق الذي يقدم فيه عمله، ويقوم بالبحث والدراسة قبل البدء في الكتابة بمدة تراوح بين 3 و4 شهور، ويواصل البحث حتى أثناء الكتابة وقد يضيف أشياء للرواية بناء على هذا البحث حتى لحظة دخولها المطبعة، كما جرى مع رواية «قبو الغجر».





وعن الخيال في العمل وتقديمه كما لو كان واقعًا، قال وصفي: «أحب التاريخ، قدمت لكم وجبة من التاريخ الأسود حول وجود مذكرات تاريخية تتضمن شخصيات وأحداثًا خيالية كما لو كانت واقعًا حقيقيًا، فهناك في الواقع مكان مشهور في الهند يعيش فيه الغجر ، وهو مكان أثري، لكنني تخيّلت أن هناك جبل يعيشون عليه وخلقت قصة حول نشأة المكان وسبب تسميته، وهي قصة خيالية لا تستند إلى وقائع حقيقية.



