جامعة حلوان في أسبوع.. إعلان قائمة اتحاد الطلاب.. إطلاق قوافل تنموية بـ الصف والبدرشين.. معرض خيري بالتعاون مع روتاري مصر الجديدة

بالتعاون مع روتاري مصر الجديدة.. جامعة حلوان تنظم معرض السوق الخيري

جامعة حلوان تطلق قوافل تنموية بمركزي الصف والبدرشين في الجيزة

علي السيد رئيسا لاتحاد طلاب جامعة حلوان.. وإسلام لطفي نائبا





شهدت جامعة حلوان على مدار الأسبوع الجاري العديد من الأخبار والأحداث الهامة، سواء على مستوى الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس، ويستعرض موقع صدى البلد أبرز ما شهدته جامعة حلوان من أخبار وأحداث وتصريحات منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.

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نظمت إدارة التكافل الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان معرض السوق الخيري الثالث بالتعاون مع نادى روتارى مصر الجديدة، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الوقائية المشددة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد ، ويأتي ذلك في إطار اهتمام جامعة حلوان بتعزيز روح الانتماء ونشر ثقافة التكافل فى المجتمع الجامعى لدى شباب الجامعة، وانطلاقا من المسئولية الاجتماعية التي تتبناها الجامعة تجاه أبنائها الطلاب.

وقدم المعرض منتجات للطلاب وموظفي الجامعة بجوده عاليه واسعار رمزيه من ملابس وأحذية ومنتجات جلدية وغيرها ويحتوى المعرض على كل ما يحتاجه الطلاب والموظفين من الملابس بمختلف المقاسات، وضم المعرض حوالى ٧٥٠ قطعة ،وشهد المعرض إقبالا من الطلاب، وموظفى الجامعة وأشاد الجميع بالجهد المبذول، وقد تم المعرض تحت اشراف الاستاذ راشد محمد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والاستاذة هند أبو عزيزة محمد مدير إدارة التكافل الاجتماعي، واشرف شهدة بإدارة التكافل الاجتماعي.

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تنظم جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة خمس قوافل تنموية في مركزي الصف والبدرشين بمحافظة الجيزة، والتي تقام تحت إشراف الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور خالد القاضى عميد كلية الاقتصاد المنزلي بالجامعة ومستشار رئيس الجامعة للتواصل المجتمعي ، ويشارك في القافلة الجامعات والإدارة المحلية وأعضاء مجلسي الشيوخ والشعب في المناطق المستهدفة، وتبدأ فعاليات القافلة التنموية الاولى بمحافظة الجيزة نهاية شهر ديسمبر .

اختتمت جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، جولة انتخابات الأمناء و مساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة بانتخابات الاتحادات الطلابية 2020-2021، مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وسط أجواء تتسم بالشفافية والحيادية.





وأوضح الدكتور ماجد نجم أن المشاركة في انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2020-2021، تأتي انعكاسًا لوعي الطلاب بحقوقهم في اختيار من يمثلهم في حرية تامة ، مشيرا إلى أن إدارة الجامعة كانت على ثقة فى قدرة طلابها على خوض هذا العرس الديمقراطى وتلك التجربة الديمقراطية وخروج العملية الانتخابية على الوجه الأكمل خاصة فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، موجها الشكر لكل من أسهم في ان تتم العملية الانتخابية لانتخابات الاتحادات الطلابية بهذه الصورة المشرفة.

وأعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة النتائج كالتالي:

فاز بمنصب رئيس الاتحاد الطالب علي السيد الطالب بالفرقة الخامسة بكلية الطب، ونائب رئيس الاتحاد الطالب إسلام لطفى بالفرقة الرابعة بكلية التكنولوجيا والتعليم.

أمين لجنة الأسر الطالب كرم محمد الطالب بالفرقة الثالثة كلية التربية الرياضية بنين، وأمين مساعد لجنة الأسر الطالبة نورا جمال الطالبة بالفرقة الثانية كلية التربية الرياضية بنات.

أمين اللجنة الفنية الطالب محمد أيمن الطالب بالفرقة الثالثة كلية هندسة حلوان، و أمين مساعد اللجنة الفنية الطالبة منار سيد بالفرقة الثانية كلية الحقوق .

أمين اللجنة الرياضية الطالب محمد عبد العليم الطالب بالفرقة الرابعة كلية هندسة المطرية، و أمين مساعد اللجنة الرياضية الطالب ممدوح حاتم بالفرقة الثانية كلية تربية رياضية بنين .

أمين اللجنة الثقافية الطالب عمر أحمد بالفرقة الرابعة كلية التربية، أمين مساعد اللجنة الثقافية الطالبة نوران محمد بالفرقة الثانية كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

أمين لجنة الجوالة والخدمة العامة الطالب عمر حمدي بالفرقة الرابعة كلية التجارة وإدارة الأعمال، أمين مساعد لجنة الجوالة الطالب عبدالله أحمد بالفرقة الثالثة كلية تربية رياضية بنين.

أمين اللجنة الاجتماعية ورحلات الطالب إسلام محمد محمد بالفرقة الخامسة كلية الطب، وأمين مساعد اللجنة الاجتماعية ورحلات الطالبة بسنت محمد بالفرقة الثالثة كلية الحقوق.

أمين اللجنة العلمية والتكنولوجي الطالب إسلام محمد فراج بالفرقة الرابعة كلية التمريض، أمين مساعد اللجنة العلمية الطالب محمود أحمد بالفرقة الثانية كلية هندسة حلوان .

تشكلت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية للجامعة للعام الجامعي 2020-2021 من الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة العليا، والدكتورة فاطمة الرزاز عميد كلية الحقوق عضوا، و الدكتورة ميرفت محمد سالم مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية عضوا، وراشد محمد عصام مدير عام رعاية الشباب عضوا، والطالبة دنيا منتصر محمد الطالبة بكلية الحقوق عضوا، والطالب أحمد السيد أحمد الطالب بكلية التمريض عضوا.