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أخبار العالم

أردوغان يغازل إسرائيل مجددا لإعادة شهر العسل بين تل أبيب وأنقرة

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 01:47 م
رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان
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محمد عثمان
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن بلاده ترغب في علاقات أفضل مع إسرائيل، موضحًا أن المحادثات على مستوى المخابرات مستمرة بين الجانبين.

وقال أردوغان للصحفيين في اسطنبول عقب صلاة الجمعة: "لدينا مشاكل مع أشخاص على أعلى مستوى.. إذا لم تكن هناك مشاكل على أعلى مستوى، فستكون علاقاتنا مختلفة تمامًا".

وأضاف: "سياسات إسرائيل بشأن فلسطين كانت غير مقبولة".

وكانت العلاقات بين تركيا وإسرائيل، شهدت جمودًا خلال السنوات الماضية، على الرغم من العلاقات التجارية القوية التي تجمع بينهم، حيث سحبت كل من إسرائيل وتركيا سفيريها في عام 2018، واستمرت تركيا في التنديد بالاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، أما الآن ومع وصول الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، فقد تحولت لهجة أردوغان تجاه الاحتلال تمامًا.

وذكر موقع "والا" العبري، أن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، يحاول التوسط بين إسرائيل وتركيا، لتحسين العلاقات بينهم، مشيرًا إلى أن أردوغان ردّ بصورة إيجابية ولم يرفض تحسين العلاقات مع إسرائيل".

وقال الموقع نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين كبار وصفهم بـ "مطلعين" إن علييف يريد التواسط بين حلفائه إسرائيل وتركيا، من أجل "إعادة العلاقات بينهما إلى سابق عهدها، وحتى أنه بدأ خطوات عملية من أجل تحقيق ذلك".

ولفت الموقع إلى أن "تركيا وإسرائيل لعبتا دورًا كبيرًا في إنتصار أذربيجان على أرمينيا في معارك إقليم كاراباخ قبل عدة أسابيع"، مضيفًا أن "طائرات بدون طيار من إنتاج اسرائيلي ومن إنتاج تركي ووسائل قتالية أخرى وفرتها الدولتين لأذربيجان ساعدتها على تحقيق تفوق عسكري أمام أرمينيا". 

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