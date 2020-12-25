يوم مفتوح لتوظيف الفتيات بمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر بمنيا القمح

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن وخاصه الفتيات الراغبات في الحصول على فرصة عمل مناسبة لهن تستطعن من خلالها رفع مستوى معيشتهن وتوفير حياه كريمة لهن ولأسرتهن .

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى قيام الإدارة العامة للشباب بالمديرية بالتعاون مع مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر بفتح باب التسجيل أمام الفتيات الرغبات في الحصول على وظيفة منسق ميداني بمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر بفرع منيا القمح وذلك من خلال الرابط التالي https://forms.gle/RCKFKVLNTHeM2x8P7.

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة ان شروط التقديم للوظيفة تشمل ( القدرة على العمل الميداني- التمتع بشخصية قيادية قوية وابتكارية - القدرة على اقناع الاخرين -العمل بروح الفريق ) , مشيرا إلى أن إمتيازات الوظيفة تشمل ( مرتب ثابت – حوافز- متغير تأمينات اجتماعية – تأمين صحي – فرصه للترقي).

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أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه من المقرر تنظيم يوم مفتوح للتوظيف لاختيار (25) فتاه ممن تنطبق عليهن شروط الإلتحاق بوظيفة منسق ميداني وذلك يوم الثلاثاء الموافق 5 يناير 2021 بمقر مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر بفرع منيا القمح وعنوانها شارع هندسة الري بجوار كوبري البطل.

يذكر أن مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر هي جمعية أهلية غير حكومية مشهره برقم 573 تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي وتحت مسمي "مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر" وذلك بموجب قانون رقم 84 لعام 2002 تقوم بتقديم خدمات مالية لدعم السيدات محدودات الدخل من خلال تقديم القروض للسيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر، بغرض مكافحة الفقر، وتوفير الخدمات المالية لتلك المشروعات، بما يدعم التنمية الاجتماعية وتوفير حياه كريمة

وعلي جانب أخر فقد أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه تم التكليف برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بمستشفيات الصحة، وإستمرار نجاح منظومة العلاج علي نفقة الدولة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه قام الفريق الطبي بقسم القسطرة القلبية بمستشفي الزقازيق العام، بقيادة الدكتور محمد منصور إستشارى القلب والقسطرة القلبية بمعهد القلب القومي، بإجراء ٦ حالات قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية، وتم تركيب الدعامات اللازمة للمرضي، وجميع الحالات مستقرة وتحت الملاحظة الطبية.

وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن إجمالي إجراء القسطرة القلبية للمرضي حتي الآن بلغ ٣٠٥ حالة، تشخيصية وعلاجية وتم تركيب الدعامات اللازمة حسب التشخيص الطبي لكل مريض، وذلك بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة لهم، مقدمًا الشكر للمشرف العام علي العنايات المركزة بالمديرية، ومدير المستشفي، واستشاري القلب، ورئيس القسم، ولجميع الفرق الطبية المشاركة من الأطباء، وهيئة التمريض، والفنيين، والخدمات المعاونة، علي الجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة.