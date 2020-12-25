بعد تصدر هاشتاج "توقف الدراسة في مصر".. خبير تربوي لـ الطلاب: لا تنساقوا وراء الشائعات

تصدر هاشتاج "توقف الدراسة في مصر "على مواقع التواصل الاجتماعي ، في ظل حالة زيادة حالات الاصابة بكورونا في مصر وسيطر ت حالة من التوتر على الطلاب مع تزايد الإصابات.

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وطالب أيضا العديد من الطلاب بالاكتفاء بالأبحاث، وقال الدكتور تامر شوقي أستاذ التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، هذا القرار يرجع إلى وزارة التعليم العالي وإلى القيادة المصرية الرشيدة التي دائما تراعي مصلحة الطالب.

ودعا فى تصريحات لصدي البلد الطلاب بضرورة الاستعداد للامتحانات بشكل تقليدي ، والاستعداد النفسي مؤكدا ان الجامعات وضعت خطة محكمة لتطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل صارم .

وشدد الخبيري التربوي على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات والتركيز في مستقبلهم لانه بالعلم تبني الأمم مشيرا الي أن تحويل امتحانات الفصل الدراسي الأول الي إلكتروني أو عن طريق ابحاث لا ينصف الطالب المتميز.

.وتابع شوقي ، إن الامتحان الالكتروني يحتاج إلى بنية تحتية قوية داخل الجامعات المصرية مشيرا الي انه لا يمكن الاستغناء عن الامتحان بالشكل التقليدي مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية .

لافتًا أنه بعض الطلاب ظروفهم لا تسمح بالدخول إلى الإنترنت وكتابة الأبحاث وتسليمها عبر الإيميل، لذلك ننصح أن تكون الامتحانات بشكل تقليدي مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية .