ماذا حققت مياه بنى سويف خلال 2020

وأضاف "الصحصاح" أنه جاري حاليا العمل بمشروع مرحلة المعالجة الثلاثية بمحطة صرف صحي صفط النور بالفشن بطاقة تصميمية 20000 م³/يوم وبطاقة فعلية 11000 م³/ يوم، ومرحلة المعالجة الثلاثية بمحطة صرف صحي تزمنت ببني سويف بطاقة إستيعابية 62500 م³/يوم، وتم تجديد شهادة TSM التنمية الفنية المستدامة لمحطة مياه المعصرة بأهناسيا بطاقة إنتاجية 180 ل/ث، ومحطة مياه أبو سليم ببني سويف بطاقة إنتاجية 1000 ل/ث.

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شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على عدم التهاون في مواجهة التعديات في المهد على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ، من خلال تكثيف الحملات الميدانية ومواجهة أى تعد في المهد على الفور وتطبيق القانون.





وفي هذا السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف تحت اشراف اللواء وليد البيلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، العميد حسن دكروري مأمور بندر بني سويف بالتحفظ علي 9 طن اسمنت لإيقاف أعمال مخالفة لعدد 2 برج واتخاذ كافة الاجراءات القانونية مع مرتكبي تلك المخالفة.





كما تم إيقاف أعمال تحويل جراج عمارة إلي محل تجاري بشارع أحمد عرابي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحويلهم إلى الجهات الأمنية المختصة ، وتم أيضا إزالة اعمال بناء سور بالبلوك الابيض علي مسطح 600 متر في المهد بارتفاع 3 متر والتحفظ علي بعض من البلوك وسيارة محملة بالرمل المستخدم في البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ، حيث قام بالتنفيذ المهندس عبد العزيز مسلم مدير الإدارة الهندسية و عدد من التنفيذيين من الوحدة وبعض قوات الأمن.