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برلمان

حفل استقبال نواب 10 محافظات لاستخراج كارنيهات العضوية.. الإثنين

السبت 26/ديسمبر/2020 - 06:02 ص
حفل استقبال النواب
حفل استقبال النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
تنظم الأمانة العامة لمجس النواب برئاسة المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب، الأثنين المقبل 28 ديسمبر، حفل الاستقبال 10 محافظات هي: (بورسعيد، الاسماعلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ) بإجمالى عدد 108 نواب.

يأتي ذلك بعدما أنهي 230 نائب من إجمالي 284 نائب ممثلين عن القوائم الأربعة لقطاع القاهرة والصعيد والدلتا والجيزة إستخراج كارنيهات عضوية مجلس النواب 

أنهي فى اليوم الأول 75 نائب عن قائمة القاهرة ووسط الدلتا أوراقهم وإستلام أوراق العضوية من إجمالي 100 نائب ، واليوم الثاني أنهي 90 نائب عن قائمة الجيزة والصعيد أوراق عضويتهم فى البرلمان من إجمالي 100 نائب ، واليوم الثالث والأخير المخصص لنواب قائمتي وسط وشمال الدلتا أنهي 65 نائب أوراقهم من إجمالي 85 نائب.
 
وتوافد نواب القائمة الوطنية عن شرق و غرب الدلتا لمقر البرلمان لاستلام كارنيهات العضوية و تضم القائمة  ٨٤ نائب حضر بعضهم في اليوم الثالث لاستلام كارنيهات العضوية و يأتي ذلك وسط اجراءات احترازية مشددة يتبعها المجلس لمواجهة فيروس كورونا 

وشهد البهو الفرعونى المخصص لاستقبال أعضاء البرلمان الجدد لاستخراج كارنيهات العضوية حالة من الود جمعت الأمين العام للنواب محمود فوزى والنواب الحاليين لبرلمان 2015، و الفائزين بالمقاعد النيابية لبرلمان 2021.

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