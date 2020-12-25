ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

سحر السينما برنامج جديد علي شاشة نايل سينما مع بداية العام الجديد

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 02:00 م
صدى البلد
Advertisements
آيه عاطف
يتم الأن التحضير لبرنامج جديد علي شاشة نايل سينما ستعرض اولي حلقاته مع بداية العام الجديد2021 بعنوان (سحر السينما ).

وهو برنامج يهتم بصناع السينما خلف الكاميرا الذين يساهمون بإبداعاتهم في صناعه هذا السحر من مديري التصوير  ًموسيقيين” مؤلفين..
مهندسين الديكور، منتجين السينما وغيرهم في هذا المجال.

وتم تصوير الحلقة الأولي من البرنامج الذي تستضيف فيه الإعلامية رباب الشريف مصممة الملابس ريم العدل للحديث عن أهم الشخصيات الفنية التي رسمت ملامحها علي الشاشة  وستعرض الحلقة ٨ يناير الساعة العاشرة مساءًا.

فريق عمل الحلقة تقديم رباب الشريف، اسكريبت مني عمرى  إعداد مروه حربيً إدارة انتاج احمد حسن، تنسيق فني هشام بيبرس، ومن اخراج هناء عبدالدايم  ويقوم بإخراج البرنامج أيضا لحلقات اخري كل من كريم سمير و داليا سالم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملفتة ومثيرة للجدل.. 15 صورة ترصد إطلالات هنا شيحة في عيد ميلادها

لعشاق اللبناني والسوري.. طريقة عمل الفتوش أشهر طبق جانبي

متنوعة وعلى الموضة.. شاهد أجمل فساتين نسرين إمام