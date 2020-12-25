نشاط الرئيس السيسي خلال أسبوع.. فيديو

قال الكاتب الصحفي ، محمد عز الدين ، نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام ، إنه منذ تولي مصر رئاسة الاتحاد الافريقي ، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي ، على إرساء مبدأ التعاون الاقتصادي ، مع الدول الإفريقية ، على المستوى الثنائي والجماعي .





وأضاف محمد عز الدين ، خلال مداخلة هاتفية لـ فضائية "إكسترا نيوز" ، أن الرئيس السيسي عقد اجتماع ، مع رئيس هيئة الشؤون المالية ، وبعد الاشادة الواسعة ، من كبرى المؤسسات العالمية ، بالمشروعات والانجازات المصرية ، والتي لا تركز فقط على البنية التحتية ، بل مد مبدأ الحماية الاجتماعية للمواطنين .





وفي سياق نشاط الرئيس السيسي ، خلال الأسبوع الماضي ، أوضح "عز الدين" أن الرئيس السيسي عقد اجتماع ، لمتابعة الاداء المالي ، لهيئة قناة السويس ، والتي لم تتأثر بأزمة كورونا ؛ نظرا للقرارات الاقتصادية الحكيمة ، من قبل القادة السياسيين.