ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

نشاط الرئيس السيسي خلال أسبوع.. فيديو

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 02:09 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
Advertisements
نورهان رأفت
قال الكاتب الصحفي ، محمد عز الدين ، نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام ، إنه منذ تولي مصر رئاسة الاتحاد الافريقي ، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي ، على إرساء مبدأ التعاون الاقتصادي ، مع الدول الإفريقية ، على المستوى الثنائي والجماعي .

وأضاف محمد عز الدين ، خلال مداخلة هاتفية لـ فضائية "إكسترا نيوز" ، أن الرئيس السيسي عقد اجتماع ، مع رئيس هيئة الشؤون المالية ، وبعد الاشادة الواسعة ، من كبرى المؤسسات العالمية ، بالمشروعات والانجازات المصرية ، والتي لا تركز فقط على البنية التحتية ، بل مد مبدأ الحماية الاجتماعية للمواطنين .

وفي سياق نشاط الرئيس السيسي ، خلال الأسبوع الماضي ، أوضح "عز الدين" أن الرئيس السيسي عقد اجتماع ، لمتابعة الاداء المالي ، لهيئة قناة السويس ، والتي لم تتأثر بأزمة كورونا ؛ نظرا للقرارات الاقتصادية الحكيمة ، من قبل القادة السياسيين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مخاوف كورونا تسيطر على خريطة احتفالات الكنائس المصرية بعيد الميلاد المجيد.. الكاثوليك والأسقفية والروم الأرثوذكس 25 ديسمبر.. والإنجيلية 5 يناير والأرثوذكسية لم تقرر حتى الآن

وسط إجراءات احترازية.. بطريرك الإسكندرية للروم الأرثوذكس يترأس صلوات عيد الميلاد المجيد

الرئيس السيسي يوفد مندوبًا لتهنئة طائفة الروم الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد

في كلمة عيد الميلاد.. بطريرك الروم الأرثوذكس: السيد المسيح الضيف الكبير لمصر على مر التاريخ

بطريرك الروم الأرثوذكس يستقبل مندوب الرئيس السيسي للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

ترشيحاتنا

في عيد ميلادها .. شاهد فساتين عرضت غادة عادل للانتقاد

أيمن يونس عن طمعه في منصب أشرف قاسم: محصلش

الوطنية للانتخابات تنعى المستشار لاشين إبراهيم

طالبت بعدم الانسياق وراء الشائعات.. الصحة السعودية: تسجيل 189 إصابة بكورونا

علاقة قوية مع فنانة شهيرة وتزوج مرتين.. معلومات لا تعرفها عن الشاعر صلاح جاهين

رئيس البرلمان العربي: خالص التعازي لـ السيسي وشعب مصر في وفاة لاشين إبراهيم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملفتة ومثيرة للجدل.. 15 صورة ترصد إطلالات هنا شيحة في عيد ميلادها

لعشاق اللبناني والسوري.. طريقة عمل الفتوش أشهر طبق جانبي

متنوعة وعلى الموضة.. شاهد أجمل فساتين نسرين إمام