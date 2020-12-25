محافظ بني سويف يكشف إجمالي طلبات التصالح على مستوى المحافظة

صرًح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بأن إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة"حتى أمس الخميس" قد وصل إلى 121 ألف و199طلبًا، مشيرا إلى أنه لن يتم قبول أية طلبات بعد انتهاء هذا الموعد،وذلك تنفيذا لتوجيهات وقرارات رئاسة المجلس الوزراء ، والتي تضمنت التأكيد على أن آخر موعد لتلقى الطلبات هو الخميس القادم،و أنه لن يُمد العمل بالقانون فترات آخرى،لافتا إلى أن المحافظة قدمت تيسيرات كبيرة أمام المواطنين، وجرى تخفيض قيمة سعر المتر المسطح للمباني المخالفة المقدم بشأنها طلبات تصالح





كما طالب المحافظ المواطنين بسرعة التقدم بطلبات للتصالح في مخالفات البناء ودفع رسوم الجدية بالمراكز التكنولوجية والاستفادة من قرارات تمديد مهل السداد التى أقرتها الحكومة، للتيسير على المواطنين ولمنع الزحام،لافتا إلى توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية بتلقي طلبات التصالح وتقنين الأوضاع يوميًا خلال فترتين"صباحية ومسائية" وحتى أيام العطلات الرسمية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة ،للمضي قدمًا في تشجيع المواطنين والتيسير لهم في ملف التصالح وفقًا للأوضاع القانونية والاجراءات التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له





وشدد المحافظ على مسؤولي المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونًا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون.

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من جانب اخر شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على عدم التهاون في مواجهة التعديات في المهد على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ، من خلال تكثيف الحملات الميدانية ومواجهة أى تعد في المهد على الفور وتطبيق القانون.

وفي هذا السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف تحت اشراف اللواء وليد البيلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، العميد حسن دكروري مأمور بندر بني سويف بالتحفظ علي 9 طن اسمنت لإيقاف أعمال مخالفة لعدد 2 برج واتخاذ كافة الاجراءات القانونية مع مرتكبي تلك المخالفة .

كما تم إيقاف أعمال تحويل جراج عمارة إلي محل تجاري بشارع أحمد عرابي واتخاذ كافة الاجراءات القانونية وتحويلهم الي الجهات الأمنية المختصة ، وتم إيضا إزالة اعمال بناء سور بالبلوك الابيض علي مسطح 600 متر في المهد بارتفاع 3 متر والتحفظ علي بعض من البلوك وسيارة محملة بالرمل المستخدم في البناء واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ، حيث قام بالتنفيذ المهندس عبد العزيز مسلم مدير الإدارة الهندسية و عدد من التنفيذيين من الوحدة وبعض قوات الأمن.



