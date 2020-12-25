ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أردوغان: نرغب في إقامة علاقات أفضل مع إسرائيل.. والتعاون المخابراتي مع تل أبيب مستمر

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 02:06 م
أردوغان
أردوغان
Advertisements
سمر صالح
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن بلاده ترغب في إقامة علاقات أفضل مع تل أبيب، مضيفا أن المحادثات على المستوى الاستخباراتي مستمرة بين الجانبين.

وأضاف أردوغان،في تصريحات صحفية في إسطنبول بعد صلاة الجمعة: "التعاون مع إسرائيل مستمر في المجال المخابراتي".

وتابع أردوغان "لدينا مشاكل مع أشخاص في المستويات العليا. لو لم تكن هناك قضايا على أعلى المستويات لكانت علاقاتنا مختلفة تماما".

وكانت العلاقات بين أنقرة وتل أبيب قد تدهورت بشكل حاد خلال السنوات الأخيرة، إثر مقتل 10 مدنيين أتراك على أيدي عناصر من قوة كوماندوز إسرائيلية في عام 2010، عندما داهمت الأخيرة أسطولًا تركيًا للإغاثة الإنسانية متجهًا إلى قطاع غزة.

وإثر الهجوم، طردت تركيا سفير إسرائيل، واستدعت سفيرها، وانسحبت من مناورات حربية مشتركة مع تل أبيب.

وقام الرئيس باراك أوباما في ذلك الوقت بتسهيل مكالمة هاتفية ثلاثية مع نتنياهو وأردوغان في عام 2013 لمحاولة تعزيز اتفاق المصالحة بين الجانبين.

وكانت هناك عدة مؤشرات في الأشهر الأخيرة على أن تركيا تريد إعادة التواصل مع إسرائيل، لا سيما فيما يتعلق بنزاعها مع اليونان وقبرص بشأن التنقيب عن الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط.

لكن المسؤولين الإسرائيليين يقولون إنهم سيكونون حذرين للغاية، بالنظر إلى شكوكهم بشأن نوايا أردوغان الحقيقية، ويقولون إن إسرائيل لن تخاطر بعلاقاتها مع اليونان وقبرص من أجل إصلاح العلاقات مع تركيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

موقع أمريكي: أردوغان يلجأ إلى إسرائيل لهذا السبب

أردوغان يفتح قنوات سرية للتطبيع مع إسرائيل للإفلات من عقاب بايدن.. وتركيا في دائرة العزلة العالمية بسبب عداوتها مع الدول العربية والاتحاد الأوروبي

مباحثات وترسيم حدود.. محاولات تركية سرية للتقرب إلى إسرائيل والأخيرة ترد

صفعة لـ أردوغان.. تركيا تسعى للتطبيع مع إسرائيل ورد غير متوقع من تل أبيب

أردوغان يغازل إسرائيل مجددا لإعادة شهر العسل بين تل أبيب وأنقرة

ترشيحاتنا

إفراج من العزل.. الصحة السعودية تزف بشرى لمتلقي لقاح كورونا

متنوعة وعلى الموضة.. شاهد أجمل فساتين نسرين إمام

نصاب محترف .. سيدة تبلغ الشرطة عن زوج ابنتها بعد أول يوم زواج

قرارات جديدة بشأن شهادات البنك الأهلى.. تعرف عليها

مصاب بكورونا منذ 25 يوما .. موعد جنازة المستشار لاشين إبراهيم

أخبار الرياضة .. إصابة أحمد مرتضى منصور في عينه .. قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملفتة ومثيرة للجدل.. 15 صورة ترصد إطلالات هنا شيحة في عيد ميلادها

لعشاق اللبناني والسوري.. طريقة عمل الفتوش أشهر طبق جانبي

متنوعة وعلى الموضة.. شاهد أجمل فساتين نسرين إمام