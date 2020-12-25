رغم كورونا.. زوجة موسيماني تفاجئه بهدية احتفالا بعيد ميلاده

كشف الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عن مفاجأة زوجته له في عيد ميلاده وذلك خلال خضوعه للعزل الصحي في المنزل بعد الإصابة بفيروس كورونا المستجد .





وكتب موسيماني عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : "فاجأتني زوجتى هذا الصباح لرفع معنوياتي في عيد الميلاد بهدية.. قميص أحمر".





وطالب موسيمانى الجميع بالاحتفال بعيد الميلاد، ولكن من خلال البقاء فى المنزل.





وفي وقت سابق، أعلن الإعلامى أحمد شوبير نتيجة العينة الجديدة من مسحة كورونا التى خضع لها الجنوب إفريقي بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي .





وقال شوبير عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك " : " استمرار إيجابية عينة كورونا لـ موسيمانى " .





وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي ، أكد أن موسيماني على تواصل دائم مع الجهاز المعاون له، وعقد جلسة فيديو كونفرانس مع معاونيه أثناء وجود الفريق في النيجر لوضع البرنامج التدريبي وخطة اللعب.