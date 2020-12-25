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رياضة

خاص.. محمد إيهاب: بيج رامي إنسان قبل كونه بطل.. وسأحقق إنجازا تاريخيا في هذه الحالة

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 02:39 م
محمد إيهاب مع مجدي
محمد إيهاب مع مجدي سلامة محرر صدى البلد
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مجدي سلامة
أكد محمد إيهاب بطل رفع الأثقال أن تتويج بيج رامي بـ أولمبيا 2020 يعد إنجاز تاريخي مشيرًا إلى أنه يتمنى اللعب في بطولة الأولمبياد ويتم رفع الإيقاف عنه. 


وقال محمد إيهاب بطل رفع الأثقال في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: "أن تتويج رامي السبيعي والشهير بـ بيج رامي ببطولة أولمبيا 2020 لكمال الأجسام يعد حدث تاريخي وفخر لكل المصريين ".

وتابع : " التتويج في أمريكا على أبطال أمريكان يعد شئ صعب جدًا وله مذاق خاص بالتأكيد ، وانا جربت هذا الإحساس عندما فوزت بالميدالية الذهبية عام 2017 ".

وأضاف : " أعتقد أن هذه الجائزة لن تكون أخر مرة لـ رامي وسيتوج مرات عديدة خصوصًا بسبب وجود الدعم المعنوي الكبير من الدولة المصرية والإعلام ".

وأكمل : " على المستوى الشخصي رامي إنسان قبل أن يكون بطل ، نواياه طيبة جدًا وشخص رائع ولم يبخل على أحد بشئ ، وربنا رزقه بسبب شخصيته الجميلة الرائعة ".

وعن أخر تطورات قضية إيقافه من اللعب بسبب المنشطات قال : " أتمنى أن الطعن الذي قدمته بلدنا مصر في المحكمة الفيدرالية في سويسرا أن يُقبل تلك الطعن ويتم رفع الإيقاف عني ".

وأستطرد : " أتمنى تأجيل الأولمبياد لفترة كبيرة ، حتى بعد نهاية إيقافي حتى أتمكن من اللعب إذا لم يتم قبول الطعن ".

وأختتم : " كل اللي طالبه من ربنا إني أقدر العب وأخد فرصتي ، أنا تعبت اربع سنين ومازالت بتعب حتى يتم السماح لي باللعب ويتم رفع الإيقاف وسأحقق إنجاز تاريخي إذا كان لي وجود في البطولة القادمة ".


 وتوج نجم كمال الأجسام المصري، "بيج رامي " ببطولة مستر أولمبيا 2020، الأحد الماضى، لأول مرة في تاريخه، ليسطر إنجازا جديدا للرياضة المصرية وهو ما آثار موجة من الأفراح في الأوساط الرياضية والشعبية فى البلاد بعد التتويج بالبطولة الأشهر والأقوى فى العالم.
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