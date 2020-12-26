صحتي على قدي والمعاش مش مكفي.. حكاية عم ميلاد بائع الملايات بسوهاج.. فيديو

"أنا من ١٥ سنة ببيع ملايات عشان أحسن دخلي"، هكذا بدأ الرجل الستيني يقص حكاية عمره الماضي لـ"صدى البلد"، حيث إنه كان عاملا فنيا بقسم الدواجن في مدرسة جهينة الثانوية الزراعية بمركز جهينة جنوبي محافظة سوهاج ، ورغم أن راتبه بلغ ٢٦٠٠ جنيه إلا أنه لم يكن كافيا لتلبية احتياجات بيته وأسرته.









ميلاد ميخائيل، ابن مركز جهينة جنوب المحافظة، يبلغ من العُمر ٦١ عامًا، ظل يشقى ويُكافح ويواجه مشكلات وصِعاب الحياة منذ فترة شبابه، لم يجلس يومًا على دِكة بيته ليأخذ قسطًا من الراحة، بل كان يستغل إجازته الحكومية ليُسافر إلى القاهرة ليس للتنزه بل للتسوق بأسواقها وشراء الملابس والملايات بسعر الجملة من تُجارها، ثم يأتي ليسترزق منهما هنا.





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"واحد كان راتبه مش مكفيه في عز ما كانت العشرة جنيه بمقام ١٠٠ دلوقتي يبقى معاشه اللي أقل من نص الراتب هيكفيه"، يقول بنبرة صوت تملؤها الحسرة، ويُضفى عليها الحزن على الشباب والعُمر الذي أضحى ماضيًا، مشيرًا إلى أنه أب لثلاثة فتيات جميعهن متزوجات، وأربعة رجال لم يتزوج منهم سوى رجل واحد، موضحًا أنهم لم يتم توظيفهم ولكنهم يعملون بحرف وصناعات أخرى، وأن معاشه لا يكفي لمواصلة العمل كما أن صحته لم تصبح على ما كانت عليه، ولكنه لم يعتد على جلسة المنزل.









أخذ ينزل إلى السوق الشرقي بمدينة ناصر شرق محافظة سوهاج ليجلس على فِراشً صغير تعلوه عدة ملايات للأسرة، ليتعايش ويسترزق من خلال بيعها بأسعار مُخفضة عن الأسعار التي تباع بها في المحلات التجارية.









وأشار "ميخائيل" إلى أن الفرد عندما يخرج إلى المعاش يُحرم من عدة حوافز كان تحق له أثناء أدائه العمل بوظيفته الحكومية، فمثلًا كان يخرج بمكافأة سنوية قدرها ٣٠٠٠ آلاف جنيه، وكان له نسبة بمبيعات دواجن المزرعة، إلا أنه اليوم لم يحصل سوى على ١٤٠٠ جنيه معاشًا شهريًا، لا يقضي له حاجته ولكنه أردف قائلًا: "أهي نوايا تسند الزير أحسن من مفيش وخلاص، ما باليد حيلة، وأهو الواحد بيحاول يشوف له معيشة والأرزاق على الله".







