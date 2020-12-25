مواجهة التعديات.. إيقاف أعمال بناء مخالف في بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عدم التهاون في مواجهة التعديات في المهد على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ، من خلال تكثيف الحملات الميدانية ومواجهة أى تعد في المهد على الفور وتطبيق القانون.





وفي هذا السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف تحت اشراف اللواء وليد البيلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، العميد حسن دكروري مأمور بندر بني سويف بالتحفظ علي 9 طن اسمنت لإيقاف أعمال مخالفة لعدد 2 برج واتخاذ الاجراءات القانونية مع مرتكبي تلك المخالفة.





كما تم إيقاف أعمال تحويل جراج عمارة إلي محل تجاري بشارع أحمد عرابي واتخاذ كافة الاجراءات القانونية وتحويلهم الي الجهات الأمنية المختصة ، وتم إيضا إزالة اعمال بناء سور بالبلوك الابيض علي مسطح 600 متر في المهد بارتفاع 3 متر والتحفظ علي بعض من البلوك وسيارة محملة بالرمل المستخدم في البناء واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ، حيث قام بالتنفيذ المهندس عبد العزيز مسلم مدير الإدارة الهندسية و عدد من التنفيذيين من الوحدة وبعض قوات الأمن.





إقرأ ايضا :

من جانب اخر تفقد الدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفى الجامعي ببني سويف يرافقه الدكتورة الزهراء محمد مدير الاقسام الداخليه التجهيزات والاستعدادات لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا .





يأتي ذلك بناء على تعليمات الدكتور عاطف مرسي عميد كليه الطب ورئيس مجلس ادارة المستشفى الجامعي، حيث تفقد مدير المستشفي قسم الصدرية ورعاية الصدرية والاطمئنان على سلامة أجهزة التنفس الصناعي وصيانة الأجهزة و رفع حالة الطوارئ بالقسم استعدادا لأي ظرف طارئ.





كما تفقد رعاية الطوارئ والتجهيزات التي تتم بها واطمأن علي قرب الانتهاء من تجهيز المكان الخاص بالعلاج الاقتصادي وقد شدد على زيادة التدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا وعدم دخول اي مريض الى المستشفى الا اذا كان مرتديا الكمامة الخاصة به لعدم انتشار المرض.



