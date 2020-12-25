ضبط شبكة بدون ترخيص لتوزيع الإنترنت بالغربية

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط شبكة بدون ترخيص لتوزيع الإنترنت بمقابل مادى بالغربية.





أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات قيام ( أحد الأشخاص– مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بمحافظة الغربية) بإقامة منظومة إتصالات غير شرعية لخدمات الإنترنت والإعلان عنها وتقديم خدماتها للعامة بمنطقة سكنه دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية وتقاضى مبالغ مالية شهرية منهم وإستخدام محل إقامته مركزًا لإدارة ذلك النشاط، مخالفًا لأحكام القانون.





عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية وبمشاركة الجهات المعنية تم ضبط المذكور وبتفتيش محل ممارسة النشاط عثر على كافة الأجهزة المعدة للنظام.





بمواجهة المذكور أقر بقيامه بإنشاء تلك الشبكة وتوزيع خدمة الإنترنت على المواطنين بمقابل مبلغ مالى يتم تحصيله منهم شهريًا.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



