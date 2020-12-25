ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

حظر نقل فسائل النخيل لمواجهة السوسة الحمراء بالوادي الجديد

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 02:26 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
Advertisements
منصور ابوالعلمين
قال الدكتور مجد المرسي عوض، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، إنه تقرر حظر نقل فسائل النخيل والنواتج الثانوية نتيجة أعمال تقليم النخيل خلال الفترة الحالية لضمان الحد من انتشار سوسة النخيل الحمراء ومقاومتها، وذلك بناء علي قرار اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، رقم( 400 ) لسنة 2020 . 

وقال إن القرار تضمن حظر نقل الفسائل والنواتج الثانوية للنخيل مثل الجريد وخلافة بين مراكز وقري المحافظة الا بتصريح من مديرية الزراعة تطبيقا للقرار الوزاري 1656 لسنة 97 للحد من الإصابة بسوسة النخيل الحمراء، وتتولي مديرية أمن الوادي الجديد عدم السماح بمرور السيارات المحملة بفسائل النخيل والنواتج الثانوية للنخيل مثل الجريد وخلافه عن طريق الأكمنة المنتشرة علي الطريق بين مراكز وقري المحافظة .
اقرأ أيضا:
من جانبه قال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، إنه تم تنفيذ العديد من الندوات الإرشادية والدورات التدريبية الخاصة بمكافحة سوسة النخيل الحمراء، وذلك بالتعاون مع المحطة الإقليمية للبحوث الزراعية والمعمل المركزي لتطوير النخيل، في إطار التصدي لسوسة النخيل الحمراء والحد من انتشارها.

وقال إن الندوات الإرشادية والتوعوية تمت بدور المناسبات في زمام القرى والآبار الزراعية، لتوجيه المزارعين وأبنائهم لحضور التدريب العملي والنظري بالمحطة الإقليمية للبحوث الزراعية بالخارجة وإدارة التجارب الزراعية بالداخلة.

وأضاف أن الندوات والدورات التدريبية بمركز الخارجة، تم خلالها تدريب 300 مزارع، من خلال تنظيم 6 دورات تدريبية أسبوعية بالمحطة الإقليمية للبحوث الزراعية بالخارجة، شملت تدريبا نظريا ويوما عمليا تحت عنوان "المكافحة المتكاملة لسوسة النخيل الحمراء"، بالإضافة إلى الندوات بالمزارع، شملت مناطق بئر السافى، والبرامودى، والسبط البحرى والخارجة 10، والشركة 55، والشيخ يوسف والملاحة.

وتابع: وفي مركز الداخلة تم تنفيذ 24 ندوة ودورة تدريبية بموط والقرى التابعة، شملت قرى أسمنت، والمعصرة، والشيخ مفتاح، ومنطقة بئر موط بئر بليز، ومدينة موط، وقرية الراشدة، والهنداو، والعوينة، وموط بئر 3، والشيخ والي، والجديدة، والمركز الإعلامي بموط، وقرية الموشية، بالإضافة إلى 12 ندوة بالقرى التابعة للمركز الإرشادي بالجديدة.

وأشار إلى أن الندوات والدورات التدريبية تمت من خلال أساتذة متخصصين بالمعمل المركزي لأبحاث النخيل، ومركز البحوث الزراعية بالخارجة، وإدارة التجارب الزراعية بالداخلة، وبمساهمة مهندسي المكافحة والمشرفين الزراعيين والمختصين في مكافحة سوسة النخيل، بهدف الحفاظ على ثروة المحافظة من نخيل البلح خلال تلك الفترة التي تنشط بها السوسة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

البحوث الإقليمية: فرق بحثية لرصد سوسة النخيل بمزارع الوادي الجديد

لتنمية القرى الأكثر فقرا.. بروتوكول تعاون لإقامة مشروع وقف نخيل خيري بالوادي الجديد

دورات تدريبية على كيفية اكتشاف إيدز النخيل في الوادي الجديد

زراعة الوادي الجديد تنظم مؤتمرا حول "الكارت الذكي للفلاح"

صحة الوادي الجديد: تنفيذ أعمال صيانة لمنشآت طبية بتكلفة 4.5 مليون جنيه

ترشيحاتنا

يجمع بين الموهبة والسعادة.. محمد صلاح على رأس التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي 2020

وزير الأوقاف ينعى المستشار لاشين إبراهيم

أمريكا تفرض قيودا على الوافدين من بريطانيا خوفًا من سلالة كورونا الجديدة

أخبار الرياضة .. إصابة أحمد مرتضى منصور في عينه .. قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي

علاقة قوية مع فنانة شهيرة وتزوج مرتين.. معلومات لا تعرفها عن الشاعر صلاح جاهين

إفراج من العزل.. الصحة السعودية تزف بشرى لمتلقي لقاح كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملفتة ومثيرة للجدل.. 15 صورة ترصد إطلالات هنا شيحة في عيد ميلادها

لعشاق اللبناني والسوري.. طريقة عمل الفتوش أشهر طبق جانبي

متنوعة وعلى الموضة.. شاهد أجمل فساتين نسرين إمام