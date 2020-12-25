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حوادث

طالبتهما بسداد دين.. سيدتان تقتلان أخرى وتلقيان جثتها في الترعة بالمنوفية

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 02:23 م
المتهمين عقب ضبطهم
المتهمين عقب ضبطهم
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات واقعة مقتل مواطنة بالمنوفية وضبط مرتكبى الواقعة.

تبلغ لمركز شرطة بركة السبع بمديرية أمن المنوفية بالعثور على جثة لسيدة مجهولة وبها جروح متفرقة بالجسم بمياه أحد المجارى المائية بدائرة المركز.

 تم تشكيل فريق بحث مُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية توصلت جهوده إلى تحديد شخصية المجنى عليها (ربة منزل - مُقيمة بدائرة المركز) وأن وراء إرتكاب الواقعة ثلاثة أشخاص (ربتى منزل "شقيقتين ، مالك محل "لهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة المركز).

 عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وأقرتا ربتى المنزل أنه نظرًا لسابقة إقتراضهما مبلغ مالى من المجنى عليها وتوقيعهما على إيصالات أمانة بذلك المبلغ ، ولتأخرهما عن السداد قامت المجنى عليها بتحريك دعاوى قضائية ضدهما صدرت فيها أحكام بالحبس ضدهما وقيام كريمة إحدى المتهمتين (ربة منزل - مُقيمة بمحافظة الجيزة) بالتوقيع على إيصال أمانة أخر للمجنى عليها مقابل تنازلها عن تلك القضايا.

 وفى ذلك إتفقتا على التخلص من المجنى عليها بقتلها، حيث قامتا بالاتفاق مع المتهم الثالث على استدراج المجنى عليها إلى "محل العثور" بزعم سداد مبلغ الدين ولدى وصولها عاجلها المتهم بالتعدى عليها بسلاح أبيض "سكين" فأحدث إصابتها التى أودت بحياتها ، واستولوا منها على (إيصال الأمانة - هاتفها المحمول) وتخلصوا من جثتها بإلقائها بالمجرى المائى ، وتم بإرشاد المتهمين ضبط (الهاتف المحمول - إيصال الأمانة "المُستولى عليهما" – السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة).

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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