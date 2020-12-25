فوائد وجبات كمال الأجسام.. تقليل الدهون أبرزها





تدريبات المقاومة تزيد من قوة العضلات وحجمها، ترتبط قوة العضلات ارتباطًا وثيقًا بانخفاض خطر الوفاة بسبب السرطان وأمراض القلب والكلى ، فضلًا عن العديد من الأمراض الخطيرة الأخرى، ولكن الأمر لن يكتمل بدون الإلتزام بـ وجبات كمال الأجسام





تمارين الأيروبيك، التي يمارسها لاعبو كمال الأجسام بانتظام لتقليل الدهون في الجسم، وتحسن صحة القلب وتقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب أو الوفاة، بالإضافة إلى أنهم يلتزمون بحمية و وجبات كمال الأجسام المعروفة عالميا.





بالإضافة إلى التمرين، يركز لاعبو كمال الأجسام أيضًا على وجبات كمال الأجسام، وذلك من خلال التخطيط الدقيق، يمكن للاعبي كمال الأجسام تناول الطعام بطريقة لا تدعم جهودهم في صالة الألعاب الرياضية فحسب ، بل تحافظ على صحتهم أيضًا.



