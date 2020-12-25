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حوادث

حاولوا رشوة فردي أمن..ضبط 4 أشخاص يحملون جنسية دولة أجنبية بمطار القاهرة

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 02:28 م
المضبوطات
المضبوطات
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مصطفى الرماح
رفض  فردى شرطة من قوة إدارة تأمين الركاب بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى رشوة مالية نظير تسهيل تهريب كمية من الأدوية إلى خارج البلاد .

تبلغ من فردى الشرطة بقيام أحد الأشخاص (عامل بإحدى شركات تحميل الحقائب بالميناء) بعرض مبلغ مالى عليهما على سبيل الرشوة مقابل تسهيل عملية تهريب كميات من الأدوية لخارج البلاد رفقة عدد من الركاب يحملون جنسية دولة أجنبية.

 على الفور وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة للمساعدات الفنية بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات تم ضبط ( 4 أشخاص "يحملون جنسية دولة أجنبية") ، وذلك حال تواجد إثنين منهم بدائرة الميناء وتقديم مبلغ الرشوة لفردى الشرطة ، وضبط الأخران حال تقدمهما للسفر على متن إحدى الرحلات المتجهة إلى إحدى الدول وبحوزتهم حقيبة كبيرة الحجم بداخلها كمية من الأدوية (أمبول – أقراص).

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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