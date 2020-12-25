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أخبار العالم

فضيحة جديدة لـ أردوغان.. تعرية النساء المعتقلات في السجون التركية

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 02:28 م
فضيحة جديدة لـ أردوغان
فضيحة جديدة لـ أردوغان ضد المعتقلات في السجون التركية
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سمر صالح
كشف "مركز ستوكهولم للحرية" (SCF) اليوم الجمعة عن فضيحة جديدة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول تعري النساء المعتقلات داخل السجون التركية.

وأبرز المركز ، تعرض المعتقلات فى تركيا لمعاملة مهينة وتعرية أجسادهن على يد حراس السجون وأفراد الشرطة.

وعلى ذلك وصف أحمد داود أوغلو، رئيس الوزراء التركي الأسبق، ورئيس حزب المستقبل، الواقعة بالفضيحة المدوية وبالعار مطالبا أردوغان بالتحقيق في الحادث ومحاسبة المتورطين فيها.

وأكد (SCF) أن أكثر من 30 امرأة تعرضت للتعري والتحرش الجنسي داخل سجون أردوغان.

وقالت السيدة "هاسر كوج" إحدى المعتقلات التركيات إنها تعرضت للإهانة والتحرش من جانب الشرطة التركية، وذلك بعد اتهامها بالانتماء لجماعة رجل الدين التركي المعارض فتح الله كولن واعتقالها فى عام 2018.

والسيدة "هاسر كوج"، البالغة من العمر 44 عامًا، كانت من بين أوائل السيدات اللواتي يتعرضن للتفتيش القسري وهن عرايا خلال وجودهن في السجن، حيث كشفت تفاصيل الصدمة النفسية التي تعرضت لها خلال اعتقالها ووجودها في السجن.

وأضافت "هاسر كوج" أنها عندما وصلت إلى "سجن باكيركوي" تم إجبارها على خلع ملابسها، والجلوس في وضع القرفصاء، بينما كان حراس السجن يضحكون عليها وهي في حالة صدمة شديدة كونها لم تمرّ بتلك التجربة من قبل.
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