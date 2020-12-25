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توك شو

لقطات جوية ترصد أكبر تلسكوب لاسلكي في العالم..شاهد

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 02:29 م
تلسكوب
تلسكوب
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شيرين عادل
عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو رصد لقطات لأكبر تلسكوب في العالم بعد انهيار سابقه الأمريكي .

وتُظهر لقطات جوية أكبر تلسكوب لا سلكي في العالم وهو التلسكوب "فاست" ذو الفتحة الكروية بقطر 500 متر، ويقع جنوب غرب مقاطعة قويتشو الصينية  .

 ويعتبر "فاست" حاليا الوحيد من حيث النوع والحجم بعد انهيار تلسكوب "أريسيبو" الأمريكي في بورتوريكو في أوائل ديسمبر الحالي.

وانتهت عمليات إنشاء التلسكوب "فاست" في  يوليو 2016  ،ويقع الصحن الثابت للتلسكوب بقطر 500 متر (1,640 قدم) في الحوض الطبيعي لمنخفض داودانج ويتألف من 4450 لوح مثلثي الشكل يسمح له بمراقبة ترددات الراديو بين 70-3.0 ميجا هرتز. 

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