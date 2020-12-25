الزراعة في أسبوع.. ارتفاع حجم الصادرات إلى 4.9 مليون طن.. متابعة أعمال تطوير محطة الخيول العربية الأصيلة.. وحديقة الحيوان تستقبل 3 زرافات بـ 2 مليون دولار

الزراعة خلال أسبوع :

القصير يتفقد محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة

ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى 4.9 مليون طن

تصدير 95 ألف بيضة تفريخ كتكوت دجاج بياض بيض مائدة إلى الاردن

حديقة الحيوان بالجيزة تستقبل 3 زرافات جديدة ب2 مليون دولار





اصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم 18، حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من 18 الى24 ديسمبر الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة.





وأصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، وقناة مصر الزراعية.





والقى الانفوجراف الضوء، على الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن متابعة مستجدات مشروع التحول للري الحديث، والمشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع، وكذا الزراعات التعاقدية، وذلك بتقنية الفيديو كونفرانس، بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.





واشار الانفوجراف إلى لقاء السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالرئيس التنفيذي لمجموعة شركات دواجن الوطنية والوفد المرافق له بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وعدد من قيادات الوزارة، وذلك في اطار توجيهات القيادة السياسية بدعم المستثمرين وتهيئة مناخ الاستثمار، فضلا عن اجتماعه مع فريق تحديث منظومة الري بالوزارة لمتابعة سير العمل في المنظومة، حيث شارك في جانب من الاجتماع عبر الفيديو كونفرانس فريق تحديث الري بوزارة الموارد المائية والري، لمتابعة سير العمل بالمنظومة، حيث أكد الوزير على ضرورة الاسراع في تنفيذ المنظومة، والتوسع في توعية المزارعين بأهميتها.





وخلال هذا الاسبوع ايضا تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة للوقوف على عمليات التطوير الذي تشهده المحطة ورفع كفاءتها ايضا والاطمئنان على البرامج التي تستهدف الرعاية والتربية ، كما تفقد اقسام المحطة المختلفة وعنابر الخيول وشدد على الاسراع برفع كفاءتها وتنمية مواردها وتوفير اقصى رعاية للخيول خاصة خلال هذه الفترة التي تشهد تغيرات مناخية متقلبة.





واعلن وزير الزراعة ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى حوالي 4.9 مليون طن حتى الآن رغم ظروف تفشي فيروس كورونا تأثر حركة والنقل التجارة العالمية، حيث ضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، البنجر، الرمان، العنب، البطاطا، المانجو، الثوم، الفراولة، الفاصوليا، الجوافة، كما شدد وزير الزراعة على اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك تنفيذا لتكليفات مجلس الوزراء باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث قرر تطبيق تناوب حضور العاملين بما يضمن انتظام سير العمل بالشكل المطلوب، فضلا عن حظر تجمع العاملين واتخاذ جميع الإجراءات بما يضمن التباعد، مع الالتزام التام بإرتداء الكمامات الواقية داخل مقار العمل.





واعلنت الوزارة الموافقة على تصدير 95 ألف بيضة تفريخ كتكوت دجاج بياض بيض مائدة، إلى دولة الاردن الشقيقة مع مراعاة كافة الاجراءات المحجرية اللازمة، وذلك بعد توقف دام لسنوات، كما تم الإعلان عن ضبط 3 مصانع لإنتاج الأعلاف غير مرخصة و 45 طن مسحوق بروتين وخامات أعلاف غير صالحة للاستهلاك الحيواني، وذلك ضمن توجيهات وزير الزراعة بتكثيف الرقابة على صناعة وتداول الأعلاف حفاظا على الثروة الحيوانية والداجنة، حيث جاءت الحملة بالتنسيق بين كل من: قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، ومديرية الأمن ومديرية الزراعة المختصة.





وأجرى وفد من وزارة الزراعة زيارة تفقدية الى محافظة كفر الشيخ، حيث زار مديرية الزراعة وعدد من الجمعيات الزراعية والحقول، للوقوف على حالة الزراعات الشتوية، ومتابعة سير العمل بالادارات الزراعية، كما تم الانتهاء من تنفيذ 10 مدارس حقلية، على مدار الاسبوع الماضي، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة التواصل مع المزارعين، ونقل البحوث الزراعية العلمية وتطبيقها على ارض الواقع لخدمة المزارعين والمربيين على مستوى الجمهورية.









واعلنت الوزارة تطبيق تجربة الزراعة على مصاطب في محافظتي الفيوم والدقهلية الامر الذي يسهم في زيادة الإنتاجية وتوفير معدل التقاوي المستخدمة في زراعة القمح من 25-40% من الكمية الموصي بها ،وتوفير مياه الري بحوالي 25% أو أكثر من كمية المياه المستخدمة في حالة الزراعة العادية ،وزيادة كفاءة استخدام الأسمدة خاصة السماد الآزوتي، كذلك تم الانتهاء من تحويل 5400 فدان، بمحافظة دمياط من الري بالغمر إلى الري بالتنقيط وذلك على نفقة المزارعين وذلك بعد توعيتهم بفوائد المنظومة الجديدة للري الحديث في تخفيض تكاليف الإنتاج من الاسمدة والتقاوي والمبيدات ومكافحة الحشائش والأمراض وأيضا ترشيد المياه مع زيادة الإنتاجية ومساحة الأرض نتيجة لالغاء المساقي والحدود.



