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مقتل 6 مسلحين مدعومين من إيران خلال غارات إسرائيلية على سوريا.. فيديو

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 02:41 م
غارات اسرائيلية
غارات اسرائيلية
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محمود محسن
أذاعت فضائية يورونيوز عربية تقريرا ولطقات   يظهر من خلالها مقتل ستة مقاتلين مدعومين من إيران الجمعة، بعد ضربات صاروخية إسرائيلية على سوريا عن وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وذكر المرصد أن جميع القتلى مسلّحون غير سوريين يقاتلون إلى جانب قوات الرئيس بشار الأسد، بحسب المرصد.

وأفاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن الصواريخ التي أطلقت من فوق الأراضي اللبنانية ضربت مواقع خاضعة لسيطرة مسلحين مدعومين من إيران في منطقة مصياف في محافظة حماة.

ودمّرت الصواريخ "مستودعات ومراكز لتصنيع صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى تابعة للمليشيات الإيرانية في منطقة البحوث العلمية معامل الدفاع ضمن منطقة الزاوية بريف مصياف"، بحسب المرصد.

وأفاد الجيش الإسرائيلي أنه لن يعلّق على التقارير الواردة في وسائل إعلام أجنبية.

وذكر المرصد أن مستودعات عسكرية ضمن "معامل الدفاع" في ريف مصياف تعرّضت لقصف إسرائيلي في السنوات الأخيرة أسفر عن خسائر بشرية ومادية.
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