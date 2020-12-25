رئيس جامعة الملك سلمان: الدراسات البينية بين اللغة العربية والعلوم تخدم الناطقين بها

نظمت كلية الألسن بجامعة الملك سلمان الدولية الأهلية بمدينة شرم الشيخ، احتفالية باليوم العالمي للغة العربية تحت رعاية الدكتور اشرف سعد حسين رئيس الجامعة، وإشراف دكتورة فايزة سعد مديرة البرامج بالكلية، وبحضور الدكتور تامر عباس مدير فرع شرم الشيخ وجميع أعضاء هيئة التدريس، و طلبة الجامعة بفرع شرم الشيخ.





وخلال كلمتة أكد أشرف سعد حسين، أهمية دعم الدراسات المتخصصة في اللغة العربية التي هي وعاء الفكر، وأهمية الدراسات البينية بين اللغة العربية وسائر العلوم مما يعلى من شأن لغة الضاد ويخدم الناطقين بها.





وأشار الدكتور تامر عباس مدير فرع كفر الشيخ، إلى أهمية اللغة العربية للدارسين فى الاختصاصات العلمية، وأن اكتساب مهارات اللغة العربية مطلب جوهرى فى التكوين الفكرى والثقافى للطلاب أيا كانت اختصاصاتهم العلمية .





وتناولت الناقدة الأدبية دكتورة فايزة سعد، على العلاقة بين اللغة والهوية والانتماء الوطنى، كما تناولت العلاقة بين اللغة الفصحى فى مستوياتها المختلفة واللهجات العامية، مؤكدة على ضرورة الارتقاء بالمستوى اللغوى وأهمية التفاعل بين أعضاء هيئة التدرييس والطلاب والمجتمع المدنى للإسهام فى الارتقاء بالذائقة اللغوية للمجتمع ومحاربة القبح بالجمال للقضاء على المستويات غير اللائقة من الأداء اللغوى فى الشارع المصرى.



