ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

رئيس جامعة الملك سلمان: الدراسات البينية بين اللغة العربية والعلوم تخدم الناطقين بها

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 03:16 م
جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
Advertisements
قســــم التعليـــــم
نظمت كلية الألسن بجامعة الملك سلمان الدولية الأهلية بمدينة شرم الشيخ، احتفالية باليوم العالمي للغة العربية تحت رعاية الدكتور اشرف سعد حسين رئيس الجامعة، وإشراف دكتورة فايزة سعد مديرة البرامج بالكلية، وبحضور الدكتور تامر عباس مدير فرع شرم الشيخ وجميع أعضاء هيئة التدريس، و طلبة الجامعة بفرع شرم الشيخ.

وخلال كلمتة أكد أشرف سعد حسين، أهمية دعم الدراسات المتخصصة في اللغة العربية التي هي وعاء الفكر، وأهمية الدراسات البينية بين اللغة العربية وسائر العلوم مما يعلى من شأن لغة الضاد ويخدم الناطقين بها.

وأشار الدكتور تامر عباس مدير فرع كفر الشيخ، إلى أهمية اللغة العربية للدارسين فى الاختصاصات العلمية، وأن اكتساب مهارات اللغة العربية مطلب جوهرى فى التكوين الفكرى والثقافى للطلاب أيا كانت اختصاصاتهم العلمية .

وتناولت الناقدة الأدبية دكتورة فايزة سعد، على العلاقة بين اللغة والهوية والانتماء الوطنى، كما تناولت العلاقة بين اللغة الفصحى فى مستوياتها المختلفة واللهجات العامية،  مؤكدة على ضرورة الارتقاء بالمستوى اللغوى وأهمية التفاعل بين أعضاء هيئة التدرييس والطلاب والمجتمع المدنى للإسهام فى الارتقاء بالذائقة اللغوية للمجتمع ومحاربة القبح بالجمال للقضاء على المستويات غير اللائقة من الأداء اللغوى فى الشارع المصرى. 

وشهدت الفعاليات مشاركة بعض طلاب الجامعة من ذوى المواهب فى الكتابة الإبداعية والغناء فى الفاعلية، كما أنه فى إطار التفاعل بين الجامعة والمجتمع المحيط استضافت الفاعلية بعض شخصيات المجتمع من خارج أسواء الجامعة بمشاركة فنية،  حيث شاركت إحدى طالبات المدارس الثانوية بغناء قصيدة مصر تتحدث نفسها بمصاحبة بعض فنانى شرم الشيخ بالأداء الموسيقى .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مركز أبوظبي للغة العربية يعلن برامجه المتكاملة لتطوير الفصحى

كيف يحتفل الأزهر باليوم العالمي للغة العربية.. حملة لتصحيح الأخطاء على اللافتات ومبادرات من مجمع البحوث وندوات بكليات الجامعة

سفير اليابان في اليوم العالمي للغة العربية: أغنية فيها حاجة حلوة نقطة فارقة في شعوري بلغة الضاد

نشعر بالألفة في مصر.. طالب صيني يكشف لـ صدى البلد تجربة دراسته بجامعة عين شمس

في ملتقى كلية الألسن.. رئيس جامعة عين شمس يؤكد أهمية اللغة العربية والحفاظ على هويتنا الثقافية

المزروعي : الإمارات أرست نموذجا فريدا في النهوض باللغة العربية

ترشيحاتنا

بحث جديد.. نوع شهير من الخضروات مفيد لمرضى الضغط

خاص.. الصحة تعلن أسماء وعناوين مستشفيات عزل كورونا بالموجة الثانية

النقاز: جماهير الزمالك تعتبرني لاعبا مصريا وأتوقع استمرار ساسي في مصر

بعد الإعلان عن إصابتها بـ كورونا.. يسرا تظهر اليوم على أون إي .. تفاصيل

نصاب محترف .. سيدة تبلغ الشرطة عن زوج ابنتها بعد أول يوم زواج

قرارات جديدة بشأن شهادات البنك الأهلى.. تعرف عليها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملفتة ومثيرة للجدل.. 15 صورة ترصد إطلالات هنا شيحة في عيد ميلادها

لعشاق اللبناني والسوري.. طريقة عمل الفتوش أشهر طبق جانبي

متنوعة وعلى الموضة.. شاهد أجمل فساتين نسرين إمام