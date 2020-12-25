نبيلة مكرم تشيد بجهود المنيا في توفير التدريب وفرص عمل للشباب لمحاربة الهجرة غير الشرعية

قدمت محافظة المنيا عرضا مسرحيا بعنوان "السراب"، والذي يعد أولى مساهمات المحافظة في عملية التثقيف والتوعية الخاصة بمخاطر الهجرة غير الشرعية ضمن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في منتدى شباب العالم 2019 .





وبدأ العرض بإلقاء كلمة مسجلة بالفيديو للسفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حيث أشادت فيها بجهود اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ودعمه المتواصل لإنجاح مبادرة "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وجهوده في توفير البدائل الإيجابية من تدريب وفرص عمل للشباب بالمحافظة.





كما أعربت وزيرة الهجرة عن سعادتها بالعرض المسرحي المتميز لمواهب أبناء المحافظة، لافتة إلى أنه سيتم عرضه بكافة المحافظات وعبر الصفحة الرسمية للوزارة.





وقد حضر العرض اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، والمهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا وأميرة نبيل الباحثة بالمجالس التخصصية برئاسة الجمهورية، وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ، ووكلاء الوزارات، وأولياء أمور الطلاب المشاركين في العرض المسرحي.





من جانبه، أكد المحافظ، خلال كلمته، على الدعم الكامل والمستمر لتقديم كل سبل التعاون للخروج بكامل الاستفادة من مبادرة «مراكب النجاة» بما يضمن الحفاظ على شباب المحافظة من مهالك الهجرة غير الشرعية، قائلا: «نحن أولى بأبنائنا وبجهدهم لخدمة وطنهم والمشاركة في تنمية حقيقية».





وأضاف المحافظ أن المحافظة تعمل من خلال عدة مبادرات أطلقتها لتوفير مشاريع خاصة للأهالي تكون مصدرًا للرزق لهم، وذلك من خلال قروض برنامج «مشروعك» وصندوق التنمية المحلية، وبالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة، وذلك في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المبادرة، مشيرا إلى أن المحافظة يتم تنفيذ بها العديد من المشروعات الاستثمارية مما يؤدي لإتاحة التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لفتح المجالات وفرص العمل للشباب، والعمل على إتاحة كافة المجالات للقضاء على ظاهرة الهجرة الغير شرعية.





وأوضح المحافظ، في كلمته، أن هناك تكليفات من القيادة السياسية للدولة، بوضع محافظة المنيا، من أوائل المحافظات على خارطة إطلاق المبادرة لتنفيذ اعمالها بقري المحافظة، حيث تعد محافظة المنيا المحطة الرابعة من المحافظات التي يتم بها فعاليات المبادرة، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على جاهزية تامة للتنسيق والمتابعة مع وزارة الهجرة لإنجاح تلك المبادرة، والعمل على تسخير كافة الإمكانيات لتحقيق الأهداف المطلوبة من إطلاق تلك المبادرة في كافة أنحاء المحافظة، وذلك حفاظا على شبابنا من مهالك الهجرة الغير شرعية.





واشاد المحافظ بالعمل المسرحي، وكافة القائمين عليه، وفي ختام كلمته دعا الشباب بأن عليهم أن يثقوا في وطنهم الذي يعد بمثابة أرض العطاء والأمن والاستقرار، وأن يثقوا في قدراتهم وإمكانياتهم على النجاح داخل وطنهم مهما كانت التحديات، قائلًا: "نحن في انتظار نجاحاتكم وتقديمكم لأنفسكم كقدوة مُشرفة للأجيال القادمة".





من جانبه، أكد نائب محافظ المنيا إن العرض المسرحي "السراب" تضمن رؤية ورسالة بهدف التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، ورسالة مباشرة وقوية تسهم في تشكيل الوعي بصورة أكثر تأثيرًا، خاصة وأن الأعمار المجسدة للعمل متقاربة مع أعمار الشباب الذين يلجئون للهجرة غير الشرعية.





وأضاف نائب المحافظ أن العرض المسرحي جسد النهاية المفزعة نتيجة التفكير الخاطئ لبعض الشباب والتي غالبا ما تنتهي بهم في قاع البحر أو بين يدي الميلشيات الإرهابية والتي تستخدمهم كدروع بشرية لتحقيق أجندات تمولها الدولة الداعمة للإرهاب.





وأشار نائب المحافظ إلى أنه تم إعداد خطة كاملة لعرض تلك المسرحية بكافة مراكز ومدن المحافظة وفي محافظات أخرى لتساهم في توعية شبابنا بكيفية اختيار الطرق البديلة للطرق غير الشرعية التي تحمي حياتهم، وتحفظ كرامتهم وتحقق أحلامهم، معربا عن شكره للجهود المبذولة من قبل السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، لما تقدمه من تعاون مع المحافظات لمكافحة تلك الظاهرة وتوعية وتثقيف أبنائنا، ومقدما الشكر للواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على رعايته ودعمه وكافة التسهيلات لتنفيذ العمل المسرحي، وكافة الجهات التي شاركت في إعداد وتقديم العرض من المواهب الناشئة بمدرسة الزهراء الخاصة ببني مزار، ومديريات الصحة والتعليم والشباب والرياضة.





العرض المسرحي {السراب} من إنتاج محافظة المنيا بالتعاون مع مدرسة الزهراء الخاصة ببني مزار، وفكرة دكتور محمد محمود نائب المحافظ وتأليف أميرة نبيل وحمدي طلبة.





وكرم المحافظ في نهاية العرض القائمين على العرض المسرحي، كما كرم نائب المحافظ والسكرتير العام للمحافظة فريق العمل بالعرض وعدد من المشاركين فيه.