ضمن مراكب نجاة.. محافظ المنيا يشهد عرضا مسرحيا للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية













شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا ، العرض المسرحي " السراب" والذي يعد أولي مساهمات محافظة المنيا في عملية التثقيف والتوعية الخاصة بمخاطر الهجرة غير الشرعية ضمن المبادرة الرئاسية" مراكب نجاة" والتي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في منتدى شباب العالم 2019.





جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، والمهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا وأميرة نبيل، الباحثة بالمجالس التخصصية برئاسة الجمهورية، وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ، ووكلاء الوزارات، وأولياء أمور الطلاب المشاركين في العرض المسرحي.





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بدأ العرض بإلقاء كلمة مسجلة بالفيديو للسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، حيث أشادت فيها بجهود اللواء اسامة القاضي، محافظ المنيا، ودعمه المتواصل لإنجاح مبادرة " مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وجهوده في توفير البدائل الإيجابية من تدريب وفرص عمل للشباب بالمحافظة، معربة عن سعادتها بالعرض المسرحي المتميز لمواهب أبناء المحافظة، لافتة إلي انه سيتم عرضه بكافة المحافظات وعبر الصفحة الرسمية للوزارة





أكد المحافظ، خلال كلمته على الدعم الكامل والمستمر لتقديم كل سبل التعاون للخروج بكامل الاستفادة من مبادرة «مراكب النجاة» بما يضمن الحفاظ على شباب المحافظة من مهالك الهجرة غير الشرعية، قائلا: "نحن أولى بأبنائنا وبجهدهم لخدمة وطنهم والمشاركة في تنمية حقيقية"





وأضاف المحافظ، أن المحافظة تعمل من خلال عدة مبادرات أطلقتها لتوفير مشاريع خاصة للأهالي تكون مصدرًا للرزق لهم، وذلك من خلال قروض برنامج «مشروعك» وصندوق التنمية المحلية، وبالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة، وذلك في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المبادرة، مشيرا إلى أن المحافظة يتم تنفيذ بها العديد من المشروعات الاستثمارية مما يؤدي لإتاحة التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لفتح المجالات وفرص العمل للشباب، والعمل على اتاحة كافة المجالات للقضاء على ظاهرة الهجرة الغير شرعية.





وأوضح المحافظ، في كلمته ان هناك تكليفات من القيادة السياسية للدولة، بوضع محافظة المنيا، من أوائل المحافظات على خارطة إطلاق المبادرة لتنفيذ اعمالها بقري المحافظة، حيث تعد محافظة المنيا المحطة الرابعة من المحافظات التي يتم بها فعاليات المبادرة، مشيرًا الى ان الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على جاهزية تامة للتنسيق والمتابعة مع وزارة الهجرة لإنجاح تلك المبادرة، والعمل على تسخير كافة الإمكانيات لتحقيق الأهداف المطلوبة من إطلاق تلك المبادرة في كافة انحاء المحافظة، وذلك حفاظا على شبابنا من مهالك الهجرة الغير شرعية.













واشاد المحافظ بالعمل المسرحي، وكافة القائمين عليه، وفي ختام كلمته دعا الشباب بأن عليهم أن يثقوا في وطنهم الذي يعد بمثابة أرض العطاء والأمن والاستقرار، وأن يثقوا في قدراتهم وإمكانياتهم على النجاح داخل وطنهم مهما كانت التحديات، قائلا: نحن في انتظار نجاحاتكم وتقديمكم لأنفسكم كقدوة مُشرفة للأجيال القادمة





من جانبه أكد نائب محافظ المنيا، إن العرض المسرحي " السراب" تضمن رؤية ورسالة بهدف التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، ورسالة مباشرة وقوية تسهم في تشكيل الوعي بصورة أكثر تأثيرًا، خاصة وأن الأعمار المجسدة للعمل متقاربة مع أعمار الشباب الذين يلجئون للهجرة غير الشرعية.









واضاف نائب المحافظ أن العرض المسرحي جسد النهاية المفزعة نتيجة التفكير الخاطئ لبعض الشباب والتي غالبا ما تنتهي بهم في قاع البحر أو بين يدي الميلشيات الارهابية والتي تستخدمهم كدروع بشرية لتحقيق أجندات تمولها الدولة الداعمة للإرهاب.





واشار نائب المحافظ إلي انه تم اعداد خطة كاملة لعرض تلك المسرحية بكافة مراكز ومدن المحافظة وفي محافظات أخري لتساهم في توعية شبابنا بكيفية اختيار الطرق البديلة للطرق غير الشرعية التي تحمي حياتهم، وتحفظ كرامتهم وتحقق أحلامهم، معربا عن شكره للجهود المبذولة من قبل السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، لما تقدمه من تعاون مع المحافظات لمكافحة تلك الظاهرة وتوعية وتثقيف أبناءنا، ومقدما الشكر للواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، علي رعايته ودعمه وكافة التسهيلات لتنفيذ العمل المسرحي، وكافة الجهات التي شاركت في إعداد وتقديم العرض من المواهب الناشئة بمدرسة الزهراء الخاصة ببني مزار، ومديريات الصحة والتعليم والشباب والرياضة.





العرض المسرحي {السراب} من انتاج محافظة المنيا، بالتعاون مع مدرسة الزهراء الخاصة ببني مزار وفكرة دكتور محمد محمود نائب المحافظ وتأليف أميرة نبيل وحمدي طلبة



