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محافظات

بعد توقف حركة القطارات بقنا.. الأوناش تواصل رفع القطار المتعطل بقفط

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 03:08 م
صدى البلد
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يوسف رجب

تواصل أوناش السكة الحديد بقنا، رفع عربات القطار المتعطل بمدينة قفط، بعد خروج عربتين من قطار 157 عن القضبان الحديدية، بعد خروجه من محطة سكة حديد قفط.

فيما يواصل الفنيين والعمال التابعين لهيئة السكة الحديد، إصلاح ورفع القضبان التى حدثت فوقها واقعة خروج عربات القطار.

أوضح موسى، أن حركة القطار رقم 157 توقفت نتيجة خروج العربيتين رقم 4 و 5 المتواجدتين خلف الجرار عن القضبان.

و أشار رئيس الوحدة المحلية، إلى أن القطار 157 انطلق من الأقصر متوجهًا إلى الإسكندرية، و أن هيئة السكة الحديد دفعت بعدد من الأوناش لرفع القطار عن القضبان و إعادة تسيير حركة القطارات المتوقفة.

وكانت مدينة قفط شهدت خروج عربيتين من قطار 157 عن القضبان الحديدية، ما أدى إلى توقف القطار و حركة القطارات على خط الصعيد.

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بعد توقف حركة القطارات بقنا.. الأوناش تواصل رفع القطار المتعطل بقفط
بعد توقف حركة القطارات بقنا.. الأوناش تواصل رفع القطار المتعطل بقفط
بعد توقف حركة القطارات بقنا.. الأوناش تواصل رفع القطار المتعطل بقفط
بعد توقف حركة القطارات بقنا.. الأوناش تواصل رفع القطار المتعطل بقفط
بعد توقف حركة القطارات بقنا.. الأوناش تواصل رفع القطار المتعطل بقفط
بعد توقف حركة القطارات بقنا.. الأوناش تواصل رفع القطار المتعطل بقفط
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