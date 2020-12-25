كيما توافق على بيع 135 وحدة سكنية لأصحاب المعاشات ضمن مشروع امتداد أسوان 2

كما وافقت على تحمل الشركة لقيمة 100 طن نترات أمونيا ونولون لكمية تم شحنها للعميل الأردني على سبيل التعويض، والتعاقد مع شركة سيسكو ترانس للنقل، والتعاقد مع شركة بولي سيرف وميد فيرت على بيع كميات من السماد بأسعار أقل من سعر السوق على أن تنتهي اللجان من أعمالها والعرض على مجلس إدارة الشركة القابضة.



وقررت الجمعية تفويض رئيسها في إعادة تشكيل مجلس الإدارة على أن يستمر المجلس الحالي في أداء مهامه لحين إعادة تشكيل المجلس.



ووافقت الجمعية العمومية غير العادية، من حيث المبدأ على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بنحو 2 مليار جنيه لتغطية التزاماتك الشركة وتوفير التمويل اللازم للتشغيل بعد الحصول على الموافقات اللازمة والعرض على الجمعية لاتخاذ القرار المناسب.



كما قررت العمومية تعديل النظام الأساسي للشركة وبما يتفق مع أحكام القانون رقم 185 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 .



ووافقت الجمعية على بيع 135 وحدة سكنية ضمن مشروع امتداد أسوان 2، وقصر بيعها على أصحاب المعاشات وأسر المتوفين قاطني السكن الإداري ممن لهم مبالغ مودعة بجمعية الإسكان وليسوا أعضاء بالجمعية مقابل تسليم السكن الإداري.



ويحصل العاملون المتقدمون بأسبقية الحجز على خصم 35 % من متوسط أسعار التقييم للوحدة المختارة مع مراعاة ألا يقل سعر البيع عن التكلفة الفعلية لوحدة وتحقيق هامش ربح مناسب، ويشترط أن تتم زيادة المبلغ المسدد مقدمًا لجمعية الإسكان إلى 100 ألف جنيه قبل اختيار الوحدة طبقًا لأسبقية الحجز.



يشار إلى أن الشركة حققت خسائر بلغت 414.84 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 80.1 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019-2020.



وارتفعت مبيعات الشركة خلال الربع الأول إلى 637.294 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 65.1 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق.



يذكر أن المؤشرات المالية المعدلة لـ"كيما"، خلال العام المالي 2019-2020، أظهرت تحولها للخسائر على أساس سنوي، حيث حققت خسائر بلغت 1.35 مليار جنيه، مقابل أرباح بلغت 32.33 مليون جنيه في العام المالي السابق له.



وخلال الفترة بلغت إيرادات الشركة 315.18 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 341.07 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.





اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة صناعات الكيماوية المصرية - كيما،التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية احد ى شركات قطاع الاعمال العام تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية عن العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، مع عدم إخلاء طرف المجلس عن الفترة.وكشفت الشركة ، أن مجلس الإدارة صدق على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية، وكذلك عقود المعاوضة التي أبرمتها الشركة خلال العام المالي الماضي، والترخيص لمجلس إدارة الشركة في إبرام عقود معاوضة مع شركة مصر للتأمين خلال العام المالي الجاري.وأشارت إلى أن العمومية قررت عدم إخلاء مسؤولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في حدود ما تم عرضه من بيانات ومعلومات عن المركز المالي المعروض ونتائج الأعمال عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي لحين انتهاء اللجان المشكلة لبحث ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات من أعمالها وإعداد تقريرها".