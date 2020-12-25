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اقتصاد

وزير المالية: جميع الإيرادات مميكنة في 2022

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 02:56 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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ايمن محمد
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن جميع الإيرادات في مصر ستكون مميكنة خلال 2022 وسوف يطبق الإيصال الرقمي  في معظم تعاملات البيع والشراء، مشيرا إلى أنه كل يوم يوجد جديد بهذا الشأن.

جاء ذلك خلال افتتاح تطوير  مبني المديرية المالية بطور سيناء يرافقه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي لتعمير سيناء.
  
وأجرى وزير المالية والمحافظ جولة داخل المبني واستمع لشرح من محمود ابراهيم وكيل وزارة المالية بجنوب سيناء الذي أشار إلى أن المديرية المالية أصبح لها مبني فاخر يليق بموظفي المالية، مشيرا إلي إنه تكلف 15 مليون جنيه. 

وأكد وزير المالية أن التنمية في مصر تتم في كل محافظة وفي كل شبر من أراضيها، مشيرا إلى أن تطوير مباني المديريات سوف ينعكس في تقديم خدمات أفضل للمواطنين.
 
وأكد وزير المالية تلبية معظم طلبات الدعم بجنوب وشمال سيناء، معلنا عن دعم المسجد الملحق بالمديرية المالية.
 
وأضاف محافظ جنوب سيناء أن جنوب سيناء تشهد طفرة في الخدمات الالكترونيه، مشيرا إلي إن الدكتور محمد معيط لن يتاخر ابدا في دعم  تطوير الخدمات الالكترونيه  في تحصيل الإيرادات.
 
وقال فودة إن مصر خلال 2022 سوف تكون  في مكان افضل بين دول العالم.
 
وأدي وزير المالية  صلاة الجمعة برفقته محافظ جنوب سيناء بمسجد الحق المبين بطور سيناء، وزار حمام موسي ذلك المزار الأثري والتاريخي وأبدى إعجابه به، وسوف يعقد اجتماعا  في شرم الشيخ مع مستثمرين ورجال اعمال شرم الشيخ.
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