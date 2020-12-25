استئناف القاهرة تنعى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

يتقدم المستشار عبده عطيه الأودن رئيس محكمة استئناف القاهرة ، عضو مجلس القضاء الأعلى ، وأعضاء المكتب الفني ، رئاسة المستشار ابراهيم الصياد وعضوية كلا من المستشارين احمد شوقي غزالةو محمد شيرين فهمي و حسام الطماوي و وطارق ابوزيد و محمد صبحي و سامح عثمان ووائل راضي و مصعد ابو سعده وجيهان البطوطي و حازم سيد وكافة أعضاء المحكمة ، بخالص العزاء لأسرة المستشار لاشين ابراهيم نائب رئيس محكمة النقض رئيس رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ، داعين المولي عزوجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان ، وإنا لله وإنا إليه راجعون .





وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، وفاة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة نائب رئيس محكمة النقض متاثرا باصابته بفيروس كورورنا.





تخرج المستشار لاشين من كلية الحقوق عام 1980، وعمل بالنيابة العامة فور تخرجه وتدرج بالسلك القضائى حتى وصل إلى منصب محام عام بنيابة الأموال العامة.





ثم انتقل للعمل بنيابة النقض وظل ابمحكمة النقض يتدرج فى مناصبها حتى 2010 حينما وافق المجلس الأعلى للقضاء على إعارته للعمل بدولة الكويت ليظل هناك لمدة 6 سنوات ليعود بعدها إلى مصر، وعاد منذ عامين ليباشر مهام عمله كنائب لرئيس محكمة النقض، حيث يرأس أحد الدوائر الجنائية بالنقض.





رشح مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدى أبوالعلا، المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، ليترأس الهيئة الوطنية للانتخابات و صدر قرار جمهورى فى أكتوبر العام الماضى برقم 503 لسنة 2017 باختياره رئيسًا للهيئة الوطنية للانتخابات.



