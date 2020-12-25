ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

استئناف القاهرة تنعى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 03:11 م
المستشار لاشين إبراهيم
المستشار لاشين إبراهيم
Advertisements
محمد عبدالله
يتقدم المستشار عبده عطيه الأودن رئيس محكمة استئناف القاهرة ، عضو مجلس القضاء الأعلى ، وأعضاء المكتب الفني ، رئاسة المستشار ابراهيم الصياد وعضوية كلا من المستشارين احمد شوقي غزالةو محمد شيرين فهمي و حسام الطماوي و وطارق ابوزيد و محمد صبحي و سامح عثمان ووائل راضي و مصعد ابو سعده وجيهان البطوطي و حازم سيد وكافة أعضاء المحكمة ، بخالص العزاء لأسرة المستشار لاشين ابراهيم نائب رئيس محكمة النقض رئيس رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ، داعين المولي عزوجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان ، وإنا لله وإنا إليه راجعون .

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، وفاة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة نائب رئيس محكمة النقض متاثرا باصابته بفيروس كورورنا.

تخرج المستشار لاشين من كلية الحقوق عام 1980، وعمل بالنيابة العامة فور تخرجه وتدرج بالسلك القضائى حتى وصل إلى منصب محام عام بنيابة الأموال العامة.

ثم انتقل للعمل بنيابة النقض وظل ابمحكمة النقض يتدرج فى مناصبها حتى 2010 حينما وافق المجلس الأعلى للقضاء على إعارته للعمل بدولة الكويت ليظل هناك لمدة 6 سنوات ليعود بعدها إلى مصر، وعاد منذ عامين ليباشر مهام عمله كنائب لرئيس محكمة النقض، حيث يرأس أحد الدوائر الجنائية بالنقض.

رشح مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدى أبوالعلا، المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، ليترأس الهيئة الوطنية للانتخابات و صدر قرار جمهورى فى أكتوبر العام الماضى برقم 503 لسنة 2017 باختياره رئيسًا للهيئة الوطنية للانتخابات. 

نعت الهيئة الوطنية للانتخابات،المستشار لاشين ابراهيم نائب رئيس محكمة النقض رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والذي وافته المنية صباح اليوم متأثرا باصابته بفيروس كورونا داعين المولي عز وجل ان يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته وان يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وفاة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات بفيروس كورونا

الوطنية للانتخابات تنعى المستشار لاشين إبراهيم

القضاء المصري فقد رجلا عظيما بسيرته ..أبو العينين ينعى المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

أبو العينين ينعي والدة المستشار أحمد سعد الدين

أبو العينين ينعي شقيق النائب منتصر رياض

تعرف على طريقة اختيار خليفة المستشار لاشين إبراهيم في رئاسة الوطنية للانتخابات

ترشيحاتنا

حكايات من زمن فات.. مأساة زواج عبد المنعم إبراهيم من شقيقة زوجته

بسبب مستحقاته المتأخرة.. فرجاني ساسي يغادر مران الزمالك

نبيل الحلفاوي يوجه رسالة دعم لـ وائل الإبراشي ويسرا بعد إصابتهما بكورونا

علاقة قوية مع فنانة شهيرة وتزوج مرتين.. معلومات لا تعرفها عن الشاعر صلاح جاهين

بعد الإعلان عن إصابتها بـ كورونا.. يسرا تظهر اليوم على أون إي .. تفاصيل

صرف معاشات يناير والدفعة الثالثة من متجمد العلاوات الخمس.. الأحد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملفتة ومثيرة للجدل.. 15 صورة ترصد إطلالات هنا شيحة في عيد ميلادها

لعشاق اللبناني والسوري.. طريقة عمل الفتوش أشهر طبق جانبي

متنوعة وعلى الموضة.. شاهد أجمل فساتين نسرين إمام